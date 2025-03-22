Віткофф: мета поточних переговорів – 30-денне припинення вогню для перемовин в цей період про повне припинення вогню

Кінцевою метою поточного етапу переговорів, які проводить США с Україною та Росією, є досягнення тимчасового припинення вогню на 30 днів, під час якого сторони обговорять постійне припинення вогню, заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

"Кінцева мета - 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська", – сказав він в інтерв’ю Такеру Карлсону в ніч на суботу.

Віткофф услід за президентом США Дональдом Трампом стверджує, що частина українських військових у курській області оточена, хоча президент України Володимир Зеленський, Міноборони та Генштаб ЗСУ неодноразово це спростували.

Спецпосланець Трампа заперечив думки, що розмова Трампа та Путіна пройшла невдало. На думку Віткоффа, досягнута згода про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, на яку погодилася й Україна, є великий кроком вперед.

"Вони ніколи не говорили про це раніше. Зараз ми говоримо про це. Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на морські удари у Чорному морі. Це буде реалізовано протягом наступного тижня або близько того. Є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це стало частиною цієї розмови. Це важливі речі, дуже важливі речі", – підкреслив спецпосланець.

Він додав, що окрім ситуації в Курській області існує кордон між Україною та РФ на 2000 км, де в той чи інший спосіб відбуваються 70-90 боєзіткнень, і треба обговорити умови їх припинення.

"Наші технічні групи збираються в Джидді з понеділка. Це дуже важливо. З Росії надходить багато хороших, позитивних розмов про їхню готовність розглянути всі ці різні речі. І Зеленський мав чудову розмову з президентом після розмови президента Путіна наступного дня. І я думаю, що це свідчить про те, що у них є певна гнучкість у тому, як вони думають про те, як завершити цей конфлікт", – сказав Віткофф.

Спецпосланець зазначив, що не хоче здатися вічним оптимістом, але дуже оптимістично налаштований щодо того, що США зможуть примирити обидві сторони.

"Ми настільки звузили коло питань. Так що я оптиміст", – підсумував він.