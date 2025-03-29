Інтерфакс-Україна

Політика

17:18 29.03.2025

Ніколи не варто недооцінювати здатність росіян порушити перемир'я – Стубб

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Ніколи не варто недооцінювати здатність росіян порушити перемир'я – Стубб

Президент Фінляндія Александр Стубб скептично відноситься до нинішніх ініціатив з припинення вогню, та вважає, що наразі потрібне повне, а не часткове, припинення вогню, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу France 24.

"Те, що ми бачимо, є класичною російською тактикою ведення переговорів. Україна хоче повного припинення вогню. Європа хоче повного припинення вогню. Америка хоче повного припинення вогню, а Росія змушує її до часткового перемир'я. На першому етапі це була енергетична інфраструктура, яку, звісно, росіяни розбомбили одразу після того, як домовилися про перемир'я. Другий етап – це припинення вогню в Чорному морі. І другий етап – це припинення вогню в Чорному морі. Це все кроки у правильному напрямку. Але ніколи не варто недооцінювати здатність росіян порушувати режим припинення вогню. Вони продовжуватимуть це робити. Нам потрібне повне припинення вогню, і це потрібно контролювати", - зазначив Стубб.

Він також вважає, що президент США Дональд Трамп зробив для безпеки Європи більше, "ніж попередні американські президенти за 50 років".

"Я думаю, що за п'ять тижнів він (Трамп – ІФ-У) зробив більше для того, щоб змусити Європу подбати про власну безпеку, ніж попередні американські президенти за 50 років. Ми насправді реагуємо на те, що говорять американці, і це насправді добре. Тож відкиньте риторику і подивіться, що відбувається на місцях", - зазначив Стубб.

Як повідомлялось, Стубб вважає, що Європейський Союз має створити команду переговірників, та, ймовірно, ЄС знадобиться спеціальний посланник по Україні.

Теги: #стубб #фінляндія

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