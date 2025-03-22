Спецпосланець Трампа Віткофф вважає необхідними вибори в Україні

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф вважає необхідним проведення виборів президента в Україні.

"Вибори в Україні будуть, я думаю, що (президент Володимир – ІФ-У) Зеленський робить усе можливе", - сказав Віткофф.

Він також заявив, що Зеленський у дуже складному становищі та протистоїть ядерній державі, населення якої в чотири рази перевищує його.

За словами спецпосланця, зараз найкращий час для того, щоб укласти угоду, яку президент (США Дональд – ІФ-У) Трамп може виконати.

Разом з тим, Віткофф заявив, що "РФ не може підписати будь-який договір" з Зеленським, поки в Україні не буде проведено вибори президента.