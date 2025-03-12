Партія "Демокраатит", що виграла вибори до парламенту Гренландії, має намір протистояти домаганням Трампа на острів

Партія "Демокраатит" ("Демократи"), яка перемогла на виборах до парламенту Гренландії, виступає проти планів президента США Дональда Трампа взяти острів під контроль, повідомляє в середу Sky News.

"Сподіваюся, що він зрозуміє, що ми не продаємося", - сказав лідер партії Єнс Фредерік Нільсен.

За його словами, необхідно "побудувати нашу власну країну своїми силами", без втручання США.

"Ми не хочемо бути американцями або данцями. Ми хочемо бути гренландцями", - зазначив глава партії.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен привітав партію з перемогою, зазначивши, що уряду Гренландії належить "вистояти під потужним тиском президента США Дональда Трампа", повідомило Данське радіо.

За підсумками голосування партія "Демократів" отримала 10 місць у парламенті. Вона дотримується ліберальної ідеології і виступає за поступове здобуття незалежності. На друге місце вийшла партія "Налерак" ("Прагнення"), яка також виступає за незалежність острова. Її в місцевому парламенті представлятимуть 8 депутатів.

Хоч "Демократи" отримали найбільше представництво в новому складі парламенту Гренландії, їм не вдалося набрати парламентської більшості в 16 місць, тому їм доведеться почати коаліційні переговори.

Як повідомлялося, Трамп у зверненні до Конгресу заявив, що не має наміру відмовлятися від територіальних домагань на Гренландію. Він зазначив, що США будуть згодні прийняти її до свого складу, якщо її народ виявить таке бажання.

Він підкреслив, що США "отримають" Гренландію "так чи інакше". "Ми маємо намір її отримати... Ви будете в безпеці. Ми зробимо вас багатими і разом піднімемо Гренландію на небачені висоти", - додав президент.

Раніше Трамп не став публічно відмовлятися від можливості використовувати військову силу для переходу острова під американський контроль.