Інтерфакс-Україна

Спорт

09:35 20.03.2025

У Греції оберуть президента Міжнародного олімпійського комітету

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У Греції оберуть президента Міжнародного олімпійського комітету

У межах 144-ї сесії Міжнародного олімпійського комітету в Греції понад 100 членів організації оберуть на таємному голосуванні президента МОК.

Вибори десятого президента МОК відбудуться за зачиненими дверима, як очікується, вони розпочнуться о 16:00 за місцевим часом. На посаду претендують сім осіб.

Головою МОК стане кандидат, який здобув абсолютну більшість голосів. Якщо ж ніхто не набере потрібної кількості голосів у першому турі, голосування продовжиться, при цьому після кожного наступного туру кандидат із найменшою кількістю голосів вибуватиме зі змагання.

Ім'я нового президента оголосять у прямому ефірі після фінального туру голосування.

Президента МОК обирають на вісім років. Потім він має право переобратися на наступні чотири роки.

Новий голова МОК вступить на посаду 24 червня 2025 року.

У грудні 2024 року МОК оприлюднив програми кандидатів, які змагатимуться за посаду президента організації. А в січні 2025 року кандидати представили за зачиненими дверима у штаб-квартирі комітету у швейцарській Лозанні свої програми перед членами комітету, які мають обрати нового голову організації.

Кандидатами стали принц Йорданії, брат чинного короля Фейсал аль-Хусейн, який є членом виконкому МОК; президент World Athletics Себастьян Коу; дворазова олімпійська чемпіонка з плавання і міністерка у справах молоді, спорту, мистецтва і відпочинку Зімбабве Кірсті Ковентрі, яка раніше очолювала комісію спортсменів МОК; президент Міжнародної федерації лижного спорту Йоган Еліаш; президент Міжнародного союзу велосипедистів Давид Лапартьян; віцепрезидент МОК Хуан Антоніо Самаранч-молодший і президент Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе.

У серпні 2024 року чинний глава МОК Томас Бах заявив, що не планує переобиратися на посаду президента організації. Бах очолює МОК із 2013 року. У 2021 році його обрали на новий чотирирічний термін.

144-ту сесію МОК проводять у Греції з 19 до 31 березня.

Теги: #вибори #мок #президент

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