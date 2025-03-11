Конституційний суд Румунії заборонив висувати кандидатуру Джорджеску на президентських виборах

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Конституційний суд Румунії у вівторок у другій половині дня підтримав рішення Центральної виборчої комісії про відхилення кандидатури проросійського ультраправого кандидата в президенти Каліна Джорджеску і відхилив його апеляцію на це рішення, повідомляє Der Standard.

За даними румунських ЗМІ, голова правопопулістської партії AUR Джордже Сіміон, швидше за все, буде поспішно висунутий в якості кандидата на заміну.

Як повідомлялось, у неділю представник Бухарестського виборчого бюро заявив, що кандидатуру Джорджеску визнано недійсною. Зокрема, бюро отримало понад 1000 скарг на політика, здебільшого пов'язаних із його антидемократичними та екстремістськими позиціями. При цьому рішення все ще може бути оскаржене в Конституційному суді.