Події

19:44 11.03.2025

Конституційний суд Румунії заборонив висувати кандидатуру Джорджеску на президентських виборах

1 хв читати
Конституційний суд Румунії заборонив висувати кандидатуру Джорджеску на президентських виборах
Фото: https://www.facebook.com/calingeorgescuro

Конституційний суд Румунії у вівторок у другій половині дня підтримав рішення Центральної виборчої комісії про відхилення кандидатури проросійського ультраправого кандидата в президенти Каліна Джорджеску і відхилив його апеляцію на це рішення, повідомляє Der Standard.

За даними румунських ЗМІ, голова правопопулістської партії AUR Джордже Сіміон, швидше за все, буде поспішно висунутий в якості кандидата на заміну.

Як повідомлялось, у неділю представник Бухарестського виборчого бюро заявив, що кандидатуру Джорджеску визнано недійсною. Зокрема, бюро отримало понад 1000 скарг на політика, здебільшого пов'язаних із його антидемократичними та екстремістськими позиціями. При цьому рішення все ще може бути оскаржене в Конституційному суді.

 

Теги: #румунія #вибори #відхилення #кандидат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 11.03.2025
У Гренландії стартували вибори до місцевого парламенту – ЗМІ

У Гренландії стартували вибори до місцевого парламенту – ЗМІ

01:39 10.03.2025
ЦВК Румунії відхилила кандидатуруДжорджеску до участі у виборах президента

ЦВК Румунії відхилила кандидатуруДжорджеску до участі у виборах президента

14:51 06.03.2025
“Євросолідарність” таємних переговорів із західними союзниками не проводить - нардеп

“Євросолідарність” таємних переговорів із західними союзниками не проводить - нардеп

14:34 06.03.2025
В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

12:10 06.03.2025
“Європейська солідарність” проти виборів під час війни - Порошенко

“Європейська солідарність” проти виборів під час війни - Порошенко

11:57 06.03.2025
До забезпечення справедливого миру проведення виборів в Україні неможливо – Ю.Тимошенко

До забезпечення справедливого миру проведення виборів в Україні неможливо – Ю.Тимошенко

10:51 06.03.2025
Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на посаду мера Києва

Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на посаду мера Києва

22:34 05.03.2025
Сибіга провів телефонні розмови з румунським та шведською колегами

Сибіга провів телефонні розмови з румунським та шведською колегами

11:05 03.03.2025
Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

17:16 01.03.2025
У Румунії виявили фрагменти російського БПЛА з боєголовкою

У Румунії виявили фрагменти російського БПЛА з боєголовкою

ВАЖЛИВЕ

Рубіо: Сподіваємось, Росія погодиться на припинення вогню “якомога швидше”, щоб ми могли перейти до другої фази - реальних переговорів

Фон дер Ляєн: Ми вітаємо новини з Джидди щодо американсько-українських переговорів, включаючи пропозицію про угоду про припинення вогню

Президент Європейської ради Кошту вітає результати переговорів України та США: зараз м’яч на боці РФ

Сибіга: Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією

Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт

ОСТАННЄ

Рубіо: Сподіваємось, Росія погодиться на припинення вогню “якомога швидше”, щоб ми могли перейти до другої фази - реальних переговорів

Фон дер Ляєн: Ми вітаємо новини з Джидди щодо американсько-українських переговорів, включаючи пропозицію про угоду про припинення вогню

Президент Європейської ради Кошту вітає результати переговорів України та США: зараз м’яч на боці РФ

Сибіга: Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією

Україна готова безупинно працювати над подальшими кроками, якщо РФ прийме пропозицію з припинення вогню – Єрмак

Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт

США надішлють Росії пропозиції щодо припинення вогню в Україні кількома каналами - Рубіо

Спільна заява за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді – повний текст

Волц: Трамп вирішив зняти паузу щодо допомоги та нашої допомоги Україні в галузі безпеки

Волц: Ми говорили, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії українці матимуть для довгострокової безпеки

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА