Події

15:26 12.03.2025

Скасування воєнного стану і вибори в Україні будуть лише після повного припинення війни, наголошує Зеленський

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Скасування воєнного стану і вибори в Україні будуть лише після повного припинення війни, наголошує Зеленський

Військовий стан буде скасований після закінчення війни, і вибори будуть проходити після його знаття, наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Після закінчення війни буде знятий військовий стан і після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде", - сказав Зеленський журналістам під час свого брифінгу у середу.

Президент також зазначив, що після можливого введення 30-ти денного режиму тиші, можна підготувати повністю план щодо закінчення війни.

"Покроковий план з гарантіями безпеки для української сторони. Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану, в будь-якому випадку (буде – ІФ-У) поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни", - пояснив Зеленський.

Теги: #вибори #зеленський #військовий_стан

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