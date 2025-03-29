Президент Фінляндії: Нам потрібен європейський спеціальний посланник по Україні

Президент Фінляндія Александр Стубб вважає, що Європейський Союз має створити команду переговірників, та, ймовірно, ЄС знадобиться спеціальний посланник по Україні, сказав він в інтерв'ю телеканалу France 24.

"Нам потрібні дві речі. Перша – це команда переговірників, так само, як американці, українці та росіяни. І вони мали таку в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії. І, можливо, з часом нам знадобиться спеціальний посланник, який би відповідав і координував усе, тому що зараз, незважаючи на те, що ми маємо дуже хороше керівництво з боку Франції та Великої Британії, все ще існує питання: "Гаразд, а хто є європейським посланником? Кому мені дзвонити?", - зазначив Стубб.

Він також вважає, що так звана "Коаліція охочих" має на меті, пори все, перемогу України у війні та збереження незалежності, суверенітету і територіальну цілісність країни.

"Я думаю, що наше мислення дуже чітке. Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. Ми хочемо, щоб вони зберегли свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Французи і британці взяли на себе ініціативу. А решта з нас слідують за ними і долучаються, наскільки це можливо", - зазначив президент.

Стубб прояснив обставини, за яких війська "Коаліції охочих" можуть бути потенційно розгорнуті на території України.

"Багато людей плутають умови і терміни. Тому нам потрібно розглядати це у два етапи. Перша фаза – це припинення вогню. Другий етап – це власне мирна угода. Отже, для припинення вогню вам потрібне певне запевнення. Це означає, що ви можете допомогти в повітрі, на морі, можливо, на суші. Саме таким плануванням зараз займаються наші військові. І політичні рішення, які ми приймаємо тут, в Парижі, є частиною цього першого етапу. Другий етап – це коли мир підтримується, врегульовується і узгоджується. Саме тоді ви вводите війська з врегулювання кризових ситуацій або миротворчі війська на основі міжнародного мандату. Отже, це дві абсолютно різні речі. Припинення вогню – це все ще стан війни, тоді як мирна угода - це коли починається мир", - сказав він.

Як повідомлялось, Фінляндія не має наміру направляти війська в Україну на початковій стадії припинення вогню, але в рамках подальшого мирного процесу це можливо.