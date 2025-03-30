Інтерфакс-Україна

Політика

11:29 30.03.2025

Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

1 хв читати
Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

Речник угорського уряду Золтан Ковач повідомив, що незабаром угорці отримають "пакети документів" з опитування щодо членства України в ЄС.

Прикметно, що в цей пакет входить перелік "7 ключових ризиків вступу — питань, які безпосередньо впливають на майбутнє Угорщини і які необхідно ретельно зважити перед прийняттям рішення", повідомив Ковач. До переліку включено:

1) Фінансовий ризик: Угорщина стане чистим вкладником. Кошти ЄС йшли б в Україну, а Брюссель хоче спільних запозичень – втягнути в борги нашу країну.

2) Сільськогосподарський ризик: Україна має величезні орні землі. Угорські фермери втратять субсидії через перенаправлення грошей ЄС.

3) Ризик для харчової безпеки: в Україні використовуються генетично модифіковані культури та заборонені хімікати, що загрожує якості харчових продуктів.

4) Ризик безпеці: Україна була осередком організованої злочинності до війни. Зброя може потрапити не в ті руки.

5) Ризик ринку праці: дешева українська робоча сила може знизити зарплати, поставити під загрозу робочі місця та пенсії.

6) Ризик для здоров’я: в Україні немає обов’язкових щеплень, що створює загрозу громадському здоров’ю через відкриті кордони.

7) Пенсійний ризик: поспішний вступ України поставить під загрозу 13-місячні пенсії.

Голосування стартує в середині квітня. Вислати бюлетені поштою угорці повинні до 20 червня.

Теги: #угорщина #україна #опитування #членство_єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 28.03.2025
Гутерріш: Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати

Гутерріш: Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати

15:57 27.03.2025
Макрон доручив своєму МЗС протягом трьох тижнів знайти рішення для стабільного і тривалого припинення вогню в Україні

Макрон доручив своєму МЗС протягом трьох тижнів знайти рішення для стабільного і тривалого припинення вогню в Україні

09:40 27.03.2025
Економічна угода між США та Україною може бути підписана наступного тижня - Бессент

Економічна угода між США та Україною може бути підписана наступного тижня - Бессент

19:44 25.03.2025
Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі в Парижі з питань миру та безпеки для України

Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі в Парижі з питань миру та безпеки для України

12:54 25.03.2025
Ryanair може скоротити програму відновлення польотів з України - О'Лірі

Ryanair може скоротити програму відновлення польотів з України - О'Лірі

12:45 25.03.2025
Дві третини українців проти виборів до завершення війни

Дві третини українців проти виборів до завершення війни

12:19 25.03.2025
Зеленському довіряє 60% українців

Зеленському довіряє 60% українців

10:51 25.03.2025
Більшість українців (77%) позитивно сприймають ідею 30-денного тимчасового перемир’я

Більшість українців (77%) позитивно сприймають ідею 30-денного тимчасового перемир’я

19:26 24.03.2025
Трамп заявив, що очікує підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин "найближчим часом"

Трамп заявив, що очікує підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин "найближчим часом"

20:27 23.03.2025
Радник Трампа Волц: Першим кроком для припинення вогню між Україною та РФ буде зупинення сторонами ударів по енергетиці

Радник Трампа Волц: Першим кроком для припинення вогню між Україною та РФ буде зупинення сторонами ударів по енергетиці

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: якщо РФ порушує домовленості і США дієво відповідають, ми всі довіряємо США і президенту

Європа єдина у невизнанні окупованих територій України російськими, від США натомість надходять сигнали про компроміси – Зеленський

Участь Європи за столом перемовин щодо закінчення війни безальтернативна, Європу будуть представляти Франція і Британія – Зеленський

Зеленський: умови щодо угоди з США про корисні копалини постійно змінюються

Результати зустрічі експертних груп США та України щодо Чорного моря: домовилися забезпечити безпечне судноплавство без застосування сили – заява

ОСТАННЄ

Київ домагатиметься більших інвестицій від США на переговорах щодо економічної угоди

Ніколи не варто недооцінювати здатність росіян порушити перемир'я – Стубб

Президент Фінляндії: Нам потрібен європейський спеціальний посланник по Україні

Прем'єр Канади проведе телефонні переговори з Трампом у найближчі два дні

Зеленський: якщо РФ порушує домовленості і США дієво відповідають, ми всі довіряємо США і президенту

Європа єдина у невизнанні окупованих територій України російськими, від США натомість надходять сигнали про компроміси – Зеленський

Участь Європи за столом перемовин щодо закінчення війни безальтернативна, Європу будуть представляти Франція і Британія – Зеленський

Стармер: будь-які сили, що можуть бути розгорнуті в Україні, спиратимуться на потужність української армії за допомогою "сил, призначених для стримування"

Зеленський: умови щодо угоди з США про корисні копалини постійно змінюються

Стармер застерігає Росію від "ігор" щодо припинення вогню та мирних переговорів в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА