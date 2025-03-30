Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

Речник угорського уряду Золтан Ковач повідомив, що незабаром угорці отримають "пакети документів" з опитування щодо членства України в ЄС.

Прикметно, що в цей пакет входить перелік "7 ключових ризиків вступу — питань, які безпосередньо впливають на майбутнє Угорщини і які необхідно ретельно зважити перед прийняттям рішення", повідомив Ковач. До переліку включено:

1) Фінансовий ризик: Угорщина стане чистим вкладником. Кошти ЄС йшли б в Україну, а Брюссель хоче спільних запозичень – втягнути в борги нашу країну.

2) Сільськогосподарський ризик: Україна має величезні орні землі. Угорські фермери втратять субсидії через перенаправлення грошей ЄС.

3) Ризик для харчової безпеки: в Україні використовуються генетично модифіковані культури та заборонені хімікати, що загрожує якості харчових продуктів.

4) Ризик безпеці: Україна була осередком організованої злочинності до війни. Зброя може потрапити не в ті руки.

5) Ризик ринку праці: дешева українська робоча сила може знизити зарплати, поставити під загрозу робочі місця та пенсії.

6) Ризик для здоров’я: в Україні немає обов’язкових щеплень, що створює загрозу громадському здоров’ю через відкриті кордони.

7) Пенсійний ризик: поспішний вступ України поставить під загрозу 13-місячні пенсії.

Голосування стартує в середині квітня. Вислати бюлетені поштою угорці повинні до 20 червня.