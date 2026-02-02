Українські спортсмени починають прибувати до олімпійських селищ Італії - НОК

Фото: https://www.facebook.com/olympicua

Українські спортсмени вже починають прибувати до олімпійських селищ на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії, повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК).

"Українські спортсмени вже починають прибувати до олімпійських селищ. Першими заселилися представники санного спорту та скелетону, які вже прикрасили модульні будиночки синьо-жовтими кольорами", - йдеться в повідомленні НОК.

В Комітеті нагадали, що цьогорічні зимові Олімпійські ігри стануть унікальними, так як вони охоплять усю Північну Італію.

Зокрема, задля зручності і швидкого доступу до олімпійських об’єктів, замість одного величезного мегаполіса на атлетів чекають одразу 6 локальних селищ, що дозволить спортсменам жити всього в кількох хвилинах від змагальних арен.

Так, Мілан прийматиме фігурне катання і шорт-трек), а головне селище розташоване в районі Porta Romana.

Кортіна-д’Ампеццо прийматиме санний спорт, скелетон і гірськолижний спорт (жінки), а селище облаштували у мальовничій зоні Fiames.

В Лівіньо змагатимуться атлети у сноубордингу та фристайлі, а селище збудували за модульним принципом, щоб не порушувати екосистему високих гір.

В Антерсельві пройдуть змагання з біатлону, а біатлоністи житимуть у альпійських готелях.

Предаццо прийматиме лижні гонки, стрибки на лижах з трампліна і лижне двоборство, а селище теж збудували за модульним принципом, і після Олімпіади будиночки вони стануть навчальним центром для італійських рятувальників та правоохоронців.

В Борміо пройдуть змагання з гірськолижного спорту (чоловіки), а селище облаштували на базі оновлених готелів та існуючої інфраструктури міста.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2). До склад офіційної делегації національної збірної команди України увійшли 103 особи, з яких 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал, 15 членів штабу національної збірної команди України.

Раніше президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт заявив, що розраховує, що на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час, він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна екстраполювати це на сьогоднішні умови.