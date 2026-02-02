Інтерфакс-Україна
Спорт
13:17 02.02.2026

Українські спортсмени починають прибувати до олімпійських селищ Італії - НОК

3 хв читати
Українські спортсмени починають прибувати до олімпійських селищ Італії - НОК
Фото: https://www.facebook.com/olympicua

Українські спортсмени вже починають прибувати до олімпійських селищ на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії, повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК).

"Українські спортсмени вже починають прибувати до олімпійських селищ. Першими заселилися представники санного спорту та скелетону, які вже прикрасили модульні будиночки синьо-жовтими кольорами", - йдеться в повідомленні НОК.

В Комітеті нагадали, що цьогорічні зимові Олімпійські ігри стануть унікальними, так як вони охоплять усю Північну Італію. 

Зокрема, задля зручності і швидкого доступу до олімпійських об’єктів, замість одного величезного мегаполіса на атлетів чекають одразу 6 локальних селищ, що дозволить спортсменам жити всього в кількох хвилинах від змагальних арен.

Так, Мілан прийматиме фігурне катання і шорт-трек), а головне селище розташоване в районі Porta Romana. 

Кортіна-д’Ампеццо прийматиме санний спорт, скелетон і гірськолижний спорт (жінки), а селище облаштували у мальовничій зоні Fiames.

В Лівіньо змагатимуться атлети у сноубордингу та фристайлі, а селище збудували за модульним принципом, щоб не порушувати екосистему високих гір. 

В Антерсельві пройдуть змагання з біатлону, а біатлоністи житимуть у альпійських готелях. 

Предаццо прийматиме лижні гонки, стрибки на лижах з трампліна і лижне двоборство, а селище теж збудували за модульним принципом, і після Олімпіади будиночки вони стануть навчальним центром для італійських рятувальників та правоохоронців.

В Борміо пройдуть змагання з гірськолижного спорту (чоловіки), а селище облаштували на базі оновлених готелів та існуючої інфраструктури міста. 

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2). До склад офіційної делегації національної збірної команди України увійшли 103 особи, з яких 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал, 15 членів штабу національної збірної команди України.

Раніше президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт заявив, що розраховує, що на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час, він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна екстраполювати це на сьогоднішні умови.

Теги: #олімпійські_ігри #селище #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:29 02.02.2026
Сотні поліцейських постраждали під час заворушень у Турині - ЗМІ

Сотні поліцейських постраждали під час заворушень у Турині - ЗМІ

16:45 01.02.2026
Таяні: Італія підтримує вступ України до ЄС, але пріоритетом залишаються Балкани

Таяні: Італія підтримує вступ України до ЄС, але пріоритетом залишаються Балкани

20:47 29.01.2026
До України надійшли перші 78 з понад 300 промислових котлів від Італії - ЗМІ

До України надійшли перші 78 з понад 300 промислових котлів від Італії - ЗМІ

14:45 28.01.2026
Італія спрямувала майже EUR1 млн на посилення кібербезпеки Тернопільської області

Італія спрямувала майже EUR1 млн на посилення кібербезпеки Тернопільської області

23:47 26.01.2026
МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

20:59 26.01.2026
Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

18:07 26.01.2026
Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

09:50 26.01.2026
Бідний про Олімпіаду-2026: Будемо щасливі побачити наших спортсменів на п'єдесталах, але не хочу давати прогнозів

Бідний про Олімпіаду-2026: Будемо щасливі побачити наших спортсменів на п'єдесталах, але не хочу давати прогнозів

14:33 20.01.2026
В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

07:11 19.01.2026
Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

ВАЖЛИВЕ

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

Бідний допускає запуск грантів на навчання в університетах для видатних спортсменів з наступного навчального року

Бідний: Зміна так званого спортивного громадянства - це одиниці серед представників спорту вищих досягнень

Бідний: Маніпуляції в спорті є великою загрозою, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу

Зарплата тренерів не є однорідною, але сфера дає достатньо можливостей для розвитку, - Бідний

ОСТАННЄ

Мінспорту: 494 спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

Бідний вважає, що в України є великий потенціал щодо повернення міжнародного спорту в країну після війни

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

Бідний допускає запуск грантів на навчання в університетах для видатних спортсменів з наступного навчального року

Бідний: Зміна так званого спортивного громадянства - це одиниці серед представників спорту вищих досягнень

Бідний: Маніпуляції в спорті є великою загрозою, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу

Зарплата тренерів не є однорідною, але сфера дає достатньо можливостей для розвитку, - Бідний

Бідний: Спорт - це не найпростіший спосіб ухилитися від мобілізації

Бідний: Якщо ми не будемо їздити на міжнародні змагання в той час, як росіяни розповідають там про "рускій мір", це не принесе нам користі

Україна закликала Міжнародну федерацію пейнтболу відсторонити російських спортсменів від змагань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА