Нардеп В'ятрович про узгодження з Угорщиною закону про зміни в освіті: Його ніхто не бачив в очі в парламенті

Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував передачу на узгодження тексту законодавчих змін про мову освіти угорській стороні, про що днем раніше повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Уряд таємно узгоджує текст українського закону з державою, яка під приводом буцімто захисту прав угорської меншини (які в Україні чудово захищені) висуває вимоги про звуження сфери застосування української мови. Цей текст не проходив жодного громадського обговорення, його ніхто не бачив в очі в парламенті. Але його вже погоджують з людьми, які отримують ордени від Путіна", - написав В’ятрович у Facebook у п’ятницю.

"І йдеться далеко не лише про угорську мову, пан Качка прямо заявляє, що "ці зміни будуть доречними для всіх нацменшин", - наголосив він.

Депутат зазначив, що з порядку денного пленарних засідань Верховної Ради викинуто урядовий законопроєкт про правильний переклад Європейської Хартії мов, "який ніяк не зачіпає інтереси угорської меншини, але виконує рішення Конституційного Суду і вилучає російську мову з переліку захищених Хартією мов". "Паралельно уряд готує проєкт про ревізію багатьох норм мовного законодавства, спрямований на створення мовних гетто і звуження сфери застосування державної мови", - повідомив В’ятрович.

Він наголосив, що мова не може бути розмінною монетою, а її захист є питанням національної безпеки, особливо в умовах війни за ідентичність.

Як повідомив у четвер Качка, Україна передала Угорщині проєкт закону щодо освітнього законодавства, який враховує 5 із 11 висунутих вимог, відповідь очікується найближчим часом. "Якщо їх влаштує, то будемо навіть подавати його в Раду. Очікуємо фідбеку найближчими днями", - сказав він журналістам.

Віцепремʼєр констатував, що у 2/3 угорських шкіл в Україні, яких близько 100, мова викладання є угорською з кількома предметами українською, а в 1/3 мова викладання українська і кілька ключових предметів викладаються угорською. "На сьогодні, де-факто, ми повністю покриваємо запит угорської громади на освіту, яка задовольняє їх інтереси. Те, що просить угорський уряд, стосується точкових речей", - додав він.

На уточнююче запитання, чи можливі майбутні зміни, які пропонуються в переданому Україною законопроєкті, стосуватимуться лише угорської нацменшини, Качка наголосив, що ці зміни будуть доречними для всіх нацменшин.

На початку липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина не намагається вирішити проблеми, а використовує тему нацменшин для політичних маніпуляцій.

В кінці квітня українська сторона передала Угорщині пропозиції по всім 11 пунктам, які угорська сторона розглядає як проблемні. Зокрема, пропозиції стосувалися освітнього блоку, імплементації ухваленого законодавства, розгляду законопроекту про профтехосвіту, законодавства щодо реалізації культурних прав угорської національної меншини. В той же час, консультації з цього приводу були перервані.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська не бачить жодних підстав для того, щоб надавати привілеї саме угорській мові серед інших мов національних спільнот або мов Європейського Союзу.