18:21 06.11.2025

Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

Україна передала Угорщині проєкт закону щодо освітнього законодавства, який враховує 5 із 11 висунутих вимог, відповідь очікується найближчим часом, повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Крім негативних речей, є і позитивні речі. По 5 із їх 11 пунктів вимог ми передали їм текст законопроєкту. Якщо їх влаштує, то будемо навіть подавати його в Раду. Очікуємо фідбеку найближчими днями", - сказав Качка журналістам в четвер в Києві.

Віцепремʼєр констатував, що у 2/3 угорських шкіл в Україні, яких близько 100, мова викладання є угорською з кількома предметами українською, а в 1/3 мова викладання українська і кілька ключових предметів викладаються угорською.

"На сьогодні, де-факто, ми повністю покриваємо запит угорської громади на освіту, яка задовольняє їх інтереси. Те, що просить угорський уряд, стосується точкових речей", - додав він.

На уточнююче запитання, чи можливі майбутні зміни, які пропонуються в переданому Україною законопроєкті, стосуватимуться лише угорської нацменшини, Качка наголосив, що ці зміни будуть доречними для всіх нацменшин.

Як повідомлялося, 5 листопада віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив про розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, під час якої обговорив з ним питання євроінтеграції України, освіти та енергетики, і назвав її плідною та конструктивною.

На початку липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Угорщинане намагається вирішити проблеми, а використовує тему нацменшин для політичних маніпуляцій. Лубінець також зазначив, що Україна показувала кращі практики захисту прав нацменшин. Зокрема, за його словами, українських шкіл з румунською мовою більше, ніж румунських шкіл з українською.

У кінці квітня українська сторона передала Угорщині пропозиції по всім 11 пунктам, які угорська сторона розглядає як проблемні. Зокрема, пропозиції стосувалися: освітнього блоку, імплементації ухваленого законодавства, розгляду законопроекту про профтехосвіту, законодавство щодо реалізації культурних прав угорської національної меншини. В той же час, майбутні консультації з цього приводу були перервані.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська не бачить жодних підстав для того, щоб надавати привілеї угорській мові серед інших мов національних спільнот або мов Європейського Союзу.

