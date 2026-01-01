ЦРУ вважає, що Україна не націлювалася на резиденцію Путіна під час атаки дронами, всупереч заявам Кремля – ЗМІ

За оцінкою ЦРУ, Україна не націлювалася на резиденцію, яку використовує президент Росії Володимир Путін, під час недавнього удару безпілотника на півночі країни, повідомляє CNN з посиланням на джерела.

"За словами чиновників, директор ЦРУ Джон Раткліфф проінформував Трампа про цю оцінку в середу. Росія публічно висунула звинувачення, що Україна намагалася уразити будинок Путіна в понеділок, а Трамп повідомив журналістам, що Путін розповів йому про це по телефону. (…) Джерела повідомили, що Раткліфф пізніше повідомив Трампу, що ЦРУ не вірить у правдивість цієї інформації", - вказується у повідомленні.

CNN звернулася до Білого дому за коментарем. ЦРУ відмовилося від коментарів.