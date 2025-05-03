Інтерфакс-Україна
Події
05:53 03.05.2025

Адміністрація Трампа планує масштабне скорочення штату американських спецслужб – ЗМІ

2 хв читати

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує значне скорочення персоналу Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та інших ключових розвідувальних структур, повідомляє The Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, адміністрація нещодавно поінформувала Конгрес про наміри скоротити штат ЦРУ на близько 1200 осіб упродовж кількох років. Також очікується скорочення тисяч посад в інших спецслужбах, зокрема в Агентстві національної безпеки, Розвідувальному управлінні Міноборони, Національному розвідувальному управлінні та Національному агентстві геопросторової розвідки.

"Скорочення в ЦРУ здійснюватимуть частково через зменшення кількості найманих працівників та достроковий вихід на пенсію. При цьому масових звільнень не планується – понад 500 зі 1200 посад уже охоплені заявами на дострокову відставку", - зазначено в повідомленні.

Офіційно чисельність ЦРУ не розголошується, але, за оцінками, вона становить близько 22 тис. співробітників. Скорочення відбувається на тлі заяв директора ЦРУ Джона Реткліффа про намір спрямувати більше ресурсів на протидію Китаю та наркотичним картелям.

Крім того, за вказівкою президента, ЦРУ та Офіс директора національної розвідки (ODNI) скасували програми з питань різноманітності, рівності та інклюзивності. Через це 19 працівників цих структур подали позов до федерального суду, який у березні тимчасово заборонив їхнє звільнення.

Директор ODNI Талсі Габбард, призначена у лютому, заявила, що на сьогодні її відомство скорочене на 25%. Водночас у структурі було ухвалено понад 100 рішень про достроковий вихід на пенсію, переглядаються функції низки центрів, зокрема з контррозвідки, боротьби з тероризмом і поширенням зброї.

Заплановані скорочення викликали занепокоєння серед працівників розвідки. Критики вважають, що такі дії несуть загрозу національній безпеці.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/05/02/cia-layoffs-trump-administration/

Теги: #трамп #цру #сша #скорочення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:41 03.05.2025
США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд - ЗМІ

США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд - ЗМІ

05:25 03.05.2025
США розширюють військову присутність на кордоні з Мексикою - ЗМІ

США розширюють військову присутність на кордоні з Мексикою - ЗМІ

03:58 03.05.2025
В РФ занепокоєні зближенням США та України після підписання угоди про видобуток корисних копалин - ЗМІ

В РФ занепокоєні зближенням США та України після підписання угоди про видобуток корисних копалин - ЗМІ

02:59 03.05.2025
У США на день народження Трампа проведуть військовий парад до 250-річчя армії - ЗМІ

У США на день народження Трампа проведуть військовий парад до 250-річчя армії - ЗМІ

22:02 02.05.2025
Адміністрація Трампа пропонує скоротити бюджет США на $163 млрд, урізавши витрати на освіту і житлове будівництво - ЗМІ

Адміністрація Трампа пропонує скоротити бюджет США на $163 млрд, урізавши витрати на освіту і житлове будівництво - ЗМІ

18:56 02.05.2025
Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет до $1,01 трлн у 2026 фінроці, скоротити невійськові видатки

Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет до $1,01 трлн у 2026 фінроці, скоротити невійськові видатки

14:40 02.05.2025
Яценюк про угоду щодо корисних копалин: історичне визнання війни росії проти України

Яценюк про угоду щодо корисних копалин: історичне визнання війни росії проти України

08:53 02.05.2025
Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні

Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні

10:39 24.04.2025
Зеленський скасовує частину програми візиту в ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається в Україну

Зеленський скасовує частину програми візиту в ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається в Україну

23:27 19.03.2025
Пентагон планує скоротити армійську командування, зокрема в Європі – ЗМІ

Пентагон планує скоротити армійську командування, зокрема в Європі – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей - Зеленський

Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики

У Клавдієвому-Тарасовому під Києвом у руках 12-річного хлопця вибухнула граната, батько затриманий

Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

ОСТАННЄ

У Чорному морі – три ворожі кораблі – ВМС ЗСУ

"Нафтогаз" за 2024р виплатив 81 млн грн провідному персоналу і 33 млн грн. членам наглядової ради

У Польщі демонтовано незаконні таблички з українського меморіалу на горі Монастир — Мінкультури

Поліцейську на Одещині відсторонили від служби через ДТП із травмуванням дитини в Татарбунарах

На індонезійському острові Балі сталося масштабне відключення електроенергії - ЗМІ

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

У лікарнях Харкова внаслідок обстрілу перебувають 8 постраждалих — ОВА

США схвалили можливий продаж Україні послуг для навчання та обслуговування літаків F-16 на суму $310,5 млн

Зеленський про атаку на Харків: доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах

США підготували нові санкції проти РФ - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА