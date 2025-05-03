Адміністрація Трампа планує масштабне скорочення штату американських спецслужб – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує значне скорочення персоналу Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та інших ключових розвідувальних структур, повідомляє The Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, адміністрація нещодавно поінформувала Конгрес про наміри скоротити штат ЦРУ на близько 1200 осіб упродовж кількох років. Також очікується скорочення тисяч посад в інших спецслужбах, зокрема в Агентстві національної безпеки, Розвідувальному управлінні Міноборони, Національному розвідувальному управлінні та Національному агентстві геопросторової розвідки.

"Скорочення в ЦРУ здійснюватимуть частково через зменшення кількості найманих працівників та достроковий вихід на пенсію. При цьому масових звільнень не планується – понад 500 зі 1200 посад уже охоплені заявами на дострокову відставку", - зазначено в повідомленні.

Офіційно чисельність ЦРУ не розголошується, але, за оцінками, вона становить близько 22 тис. співробітників. Скорочення відбувається на тлі заяв директора ЦРУ Джона Реткліффа про намір спрямувати більше ресурсів на протидію Китаю та наркотичним картелям.

Крім того, за вказівкою президента, ЦРУ та Офіс директора національної розвідки (ODNI) скасували програми з питань різноманітності, рівності та інклюзивності. Через це 19 працівників цих структур подали позов до федерального суду, який у березні тимчасово заборонив їхнє звільнення.

Директор ODNI Талсі Габбард, призначена у лютому, заявила, що на сьогодні її відомство скорочене на 25%. Водночас у структурі було ухвалено понад 100 рішень про достроковий вихід на пенсію, переглядаються функції низки центрів, зокрема з контррозвідки, боротьби з тероризмом і поширенням зброї.

Заплановані скорочення викликали занепокоєння серед працівників розвідки. Критики вважають, що такі дії несуть загрозу національній безпеці.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/05/02/cia-layoffs-trump-administration/