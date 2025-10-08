ЦРУ розсекретило інформацію про візит Байдена в Україну в грудні 2015 року

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф розсекретив звіт розвідки за 2016 рік щодо реакції посадовців України на візит Байдена до Києва в 2015 році. Про це Реткліфф повідомив на платформі X у вівторок.

"Сьогодні я розсекретив інформацію розвідки ЦРУ щодо України, визнавши її такою, що відповідає інтересам громадськості", - написав Реткліфф на X.

В розсекреченому звіті йшлося про "збентеження й розчарування серед адміністрації президента Порошенка під час візиту віцепрезидента США 7-8 грудня 2015 року".

"Вони відзначали, що віце-президент США прибув до Києва для виголошення загальних публічних промов, а не для обговорення суттєвих питань з Порошенком або іншими посадовцями українського уряду", - сказано у звіті ЦРУ. Також сказано, що українські "чиновники розмірковували над посиленою увагою ЗМІ у США до ймовірних зв'язків родини віце-президента США до корупційних практик бізнесу в Україні і відзначили подвійні стандарти США стосовно корупції".