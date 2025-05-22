Інтерфакс-Україна
Події
18:41 22.05.2025

Охорона ЦРУ поранила жінку біля воріт штаб-квартири відомства

1 хв читати

Співробітники служби безпеки Центрального розвідувального управляння США відкрили вогонь та поранили жінку, яка під'їхала на автомобілі до головних воріт агентства вранці у четвер, повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"За межами штаб-квартири ЦРУ стався безпековий інцидент, на який відреагували правоохоронні органи", - заявив речник ЦРУ. "Наразі головні ворота зачинені до подальшого повідомлення. Додаткова інформація буде надана в міру необхідності".

Згідно з джерелами телеканалу NBC, жінка на автомобілі врізалася у ворота пропускного пункту ЦРУ.

"Жінка, яка врізалася у ворота штаб-квартири ЦРУ, попередньо ідентифікована як 27-річна Монія Спадаро… вона проходить лікування від вогнепальних поранень, а правоохоронні органи з'ясовують, чи могла вона перебувати в стані алкогольного сп'яніння під час аварії", - повідомляє телеканал.

Судові записи свідчать, що Спадаро була визнана винною у водінні в нетверезому стані в 2021 році, згідно з рішенням загального окружного суду Арлінгтона.

Раніше ЦРУ повідомило, що закрило основні ворота, що ведуть до будівлі штаб-квартири у Вірджинії, і закликало співробітників використовувати альтернативні шляхи для входу і виходу.

Теги: #інцидент #цру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:05 14.05.2025
В школі Дніпровського району Києва школярка випала з вікна, її госпіталізовано

В школі Дніпровського району Києва школярка випала з вікна, її госпіталізовано

05:53 03.05.2025
Адміністрація Трампа планує масштабне скорочення штату американських спецслужб – ЗМІ

Адміністрація Трампа планує масштабне скорочення штату американських спецслужб – ЗМІ

18:51 03.04.2025
Рух "синьою" гілкою київського метро відновлено, пасажир вижив

Рух "синьою" гілкою київського метро відновлено, пасажир вижив

18:21 03.04.2025
Пасажирка потрапила під поїзд на ст.м. "Контрактова площа", чотири станції закриті на вхід

Пасажирка потрапила під поїзд на ст.м. "Контрактова площа", чотири станції закриті на вхід

04:35 31.03.2025
У Києві поліцейські встановлюють інцидент з побиттям військового

У Києві поліцейські встановлюють інцидент з побиттям військового

11:05 10.03.2025
Пасажир, який потрапив під потяг на станції метро "Вирлиця", загинув

Пасажир, який потрапив під потяг на станції метро "Вирлиця", загинув

23:50 08.03.2025
Джей Ді Венс звинувачує проукраїнських протестувальників в тому, що вони налякали його дитину

Джей Ді Венс звинувачує проукраїнських протестувальників в тому, що вони налякали його дитину

16:54 05.03.2025
Директор ЦРУ підтвердив зупинку надання зброї та розвідданних Україні, але чекає її відновлення - ЗМІ

Директор ЦРУ підтвердив зупинку надання зброї та розвідданних Україні, але чекає її відновлення - ЗМІ

09:28 27.01.2025
ЦРУ дійшло висновків про найімовірніше лабораторне походження COVID-19

ЦРУ дійшло висновків про найімовірніше лабораторне походження COVID-19

02:39 24.01.2025
Сенат США затвердив Реткліффа главою ЦРУ

Сенат США затвердив Реткліффа главою ЦРУ

ВАЖЛИВЕ

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

ОСТАННЄ

Казначейство США оприлюднило план виводу із обігу монети в один цент

Марченко закликав G7 до фінансування ЗСУ у рамках її інтеграції в європейську систему безпеки

Макрон: Китай та Франція мають спільну мету - "міцний та стабільний мир" в Україні

Мінкультури: Ситуації з "Києво-Печерською лаврою" і "Софією Київською" - не повʼязані між собою процеси

Мінкультури про причини звільнення Остапенка: кавʼярня в Будинку намісника Лаври і ремонтні роботи без погодження

Польща зведе електронне загородження по річці Буг на польсько-білоруському кордоні

Сирський обговорив з командувачем місії НАТО з допомоги Україні ситуацію на фронті

Зеленський: Словенія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

Путін заявляє, що війська РФ зараз вирішують завдання створення буферної зони вздовж кордону з Україною

Мінкультури продовжить роботу комісії з перевірки діяльності "Софії Київської" і відсторонення гендиректорки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА