Охорона ЦРУ поранила жінку біля воріт штаб-квартири відомства

Співробітники служби безпеки Центрального розвідувального управляння США відкрили вогонь та поранили жінку, яка під'їхала на автомобілі до головних воріт агентства вранці у четвер, повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"За межами штаб-квартири ЦРУ стався безпековий інцидент, на який відреагували правоохоронні органи", - заявив речник ЦРУ. "Наразі головні ворота зачинені до подальшого повідомлення. Додаткова інформація буде надана в міру необхідності".

Згідно з джерелами телеканалу NBC, жінка на автомобілі врізалася у ворота пропускного пункту ЦРУ.

"Жінка, яка врізалася у ворота штаб-квартири ЦРУ, попередньо ідентифікована як 27-річна Монія Спадаро… вона проходить лікування від вогнепальних поранень, а правоохоронні органи з'ясовують, чи могла вона перебувати в стані алкогольного сп'яніння під час аварії", - повідомляє телеканал.

Судові записи свідчать, що Спадаро була визнана винною у водінні в нетверезому стані в 2021 році, згідно з рішенням загального окружного суду Арлінгтона.

Раніше ЦРУ повідомило, що закрило основні ворота, що ведуть до будівлі штаб-квартири у Вірджинії, і закликало співробітників використовувати альтернативні шляхи для входу і виходу.