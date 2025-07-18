СБУ затримала власника підпільної ІТ-компанії із Івано-Франківська, який працював на окупаційну адміністрацію на Херсонщині

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Івано-Франківську власника підпільної ІТ-компанії, який працював на окупантів під час повномасштабної війни, повідомляє СБУ.

"Фігурант навмисно не реєстрував комерційну структуру у держустановах України, оскільки працював нелегально та орієнтувався на співпрацю з ворогом", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, для цього він налагодив контакт зі своїм давнім знайомим – прокремлівським пропагандистом Михайлом Шпірою, який за матеріалами СБУ заочно засуджений до 10 років тюрми.

"Наразі засуджений переховується на лівобережжі Херсонщини, де обіймає "посаду заступника міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" окупаційної адміністрації рф. Саме від Шпіра фігурант отримав перше замовлення: створити фейковий "правозахисний" ресурс, що мав дискредитувати українських активістів", - наголошують у відомстві.

В СБУ зазначають, що під час обліку персональних даних мешканців тимчасово захопленого регіону під виглядом цифровізації послуг для населення, фігурант передав Шпіру зразок вебсайту для створення на його базі різноманітних інформаційних ресурсів.

"Також "айтішник" займався розробкою персонального сайту Шпіра, який колаборант використовував для своєї медійної "розкрутки" та поширення кремлівської пропаганди", - інформують в спецслужбі.

Окрім роботи на окупаційного "заступника міністра" Херсонщини, фігурант також виконав понад 40 замовлень від російських комерційних компаній. Для конспірації оплати використовувалися криптогаманці, а також фігурант отримував гроші через третіх осіб з інших країн.

Кіберфахівці та слідчі СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків в офісі та оселі затриманого, а також за місцями проживання працівників підпільної ІТ-компанії, вилучено комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи та банківські картки із доказами злочинів.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. За результатами експертиз та оцінки доказів прийматимуться подальші процесуальні рішення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.