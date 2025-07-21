Інтерфакс-Україна
Події
08:35 21.07.2025

Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська

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Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська
Фото: https://www.facebook.com/

Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська, також виникли пожежі, повідомляє Держслужба з НС.

"4 людей, серед них - дитина, травмовані на Івано-Франківщині через російський обстріл", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, в Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

У Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа 2-х поверхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо, 4 людини травмовані, серед них - одна дитина.

На місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС.

Між тим, в місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 кв.м. та виробничо-складських приміщень на площі 300 кв.м.

Як повідомлялося, Івано-Франківськ у ніч на понеділок зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення Росії, повідомив міський голова Руслан Марці́нків.

 

Теги: #івано_франківськ #постраждалі #атака

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