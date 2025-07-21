Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська
Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська, також виникли пожежі, повідомляє Держслужба з НС.
"4 людей, серед них - дитина, травмовані на Івано-Франківщині через російський обстріл", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, в Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.
У Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа 2-х поверхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо, 4 людини травмовані, серед них - одна дитина.
На місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС.
Між тим, в місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 кв.м. та виробничо-складських приміщень на площі 300 кв.м.
Як повідомлялося, Івано-Франківськ у ніч на понеділок зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення Росії, повідомив міський голова Руслан Марці́нків.