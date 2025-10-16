Інтерфакс-Україна
Економіка
12:36 16.10.2025

Член НР "Нафтогазу" Бойко не стала спростовувати дані ЗМІ про 60% втрат добового видобутку газу через атаку РФ

1 хв читати
Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко не підтвердила і не спростувала озвучені у ЗМІ дані про втрати Україною 60% добового видобутку внаслідок наймасованішої атаки РФ на газову інфраструктуру на початку жовтня.

"3 жовтня відбулася перша велика атака на газові об’єкти, мабуть, найбільш масована в історії. Я не буду називати цифри (втрат – ЕР). На жаль, я не буду їх спростовувати", – сказала Бойко під час профільної сесії Київського міжнародного економічного форуму в Києві у четвер.

У виступі вона додала, що внаслідок атаки в лютому цього року було втрачено половину видобутку, але багато чого газовики відновили, і подальше відновлення є пріоритетом №1 для компанії, а наступним – подальше залучення імпорту.

Бойко також зазначила, що внаслідок сьогоднішньої великої атаки РФ на газові об’єкти, вражено багато з них, зокрема, у Полтавській та Харківській областях.

За даними Bloomberg, внаслідок атак 3 жовтня РФ знищила близько 60% національного газовидобутку. 

Теги: #газовидобуток #атаки_рф #втрати

