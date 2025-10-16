Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

РФ у ніч на четвер вчергове масовано вдарила по газовій інфраструктурі України, внаслідок чого поранені чотири працівники галузі, зафіксовані руйнування в кількох областях та зупинена низка критично важливих об’єктів, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Цієї ночі росіяни знову масовано били по газовій інфраструктурі… Є влучання та руйнування одразу в кількох областях. Робота низки критично важливих обʼєктів зупинена. Наші фахівці негайно приступають до ліквідації наслідків", – написав він у Facebook.

Він також зазначив, що чотирьом постраждалим працівникам надається допомога.

За його словами, РФ випустила по винятково цивільним об’єктам десятки ракет, в т.ч. балістичних та сотні шахедів.

"Це вже шоста масована атака на газові обʼєкти тільки з початку жовтня. Очевидно, що на цьому російські терористи не зупиняться. Це прямо впливає на обсяги видобутку власного газу, який ми змушені покривати за рахунок імпорту", – наголосив Корецький.

Він звернувся з проханням до споживачів за можливості економно ставитися до споживання газу, оскільми, за його словами, кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення.

Як повідомлялося, вночі 16 жовтня РФ вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру "ДТЕК Нафтогаз" дронами і ракетами, внаслідок чого робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.