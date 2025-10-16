Інтерфакс-Україна
Події
10:55 16.10.2025

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

1 хв читати
Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

РФ у ніч на четвер вчергове масовано вдарила по газовій інфраструктурі України, внаслідок чого поранені чотири працівники галузі, зафіксовані руйнування в кількох областях та зупинена низка критично важливих об’єктів, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Цієї ночі росіяни знову масовано били по газовій інфраструктурі… Є влучання та руйнування одразу в кількох областях. Робота низки критично важливих обʼєктів зупинена. Наші фахівці негайно приступають до ліквідації наслідків", – написав він у Facebook.

Він також зазначив, що чотирьом постраждалим працівникам надається допомога.

За його словами, РФ випустила по винятково цивільним об’єктам десятки ракет, в т.ч. балістичних та сотні шахедів.

"Це вже шоста масована атака на газові обʼєкти тільки з початку жовтня. Очевидно, що на цьому російські терористи не зупиняться. Це прямо впливає на обсяги видобутку власного газу, який ми змушені покривати за рахунок імпорту", – наголосив Корецький.

Він звернувся з проханням до споживачів за можливості економно ставитися до споживання газу, оскільми, за його словами, кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення.

Як повідомлялося, вночі 16 жовтня РФ вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру "ДТЕК Нафтогаз" дронами і ракетами, внаслідок чого робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Теги: #атака_рф #інфраструктура #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 16.10.2025
ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

08:56 16.10.2025
Ворог вночі атакував інфраструктуру "ДТЕК "Нафтогаз"

Ворог вночі атакував інфраструктуру "ДТЕК "Нафтогаз"

13:13 15.10.2025
Через ворожу атаку у Сумах є перебої з постачанням е/е та води – МВА

Через ворожу атаку у Сумах є перебої з постачанням е/е та води – МВА

12:39 15.10.2025
Ексглава "Нафтогазу" Коболєв радить бізнесу будувати СЕС з СНЕ і обережно ставитися до газової генерації

Ексглава "Нафтогазу" Коболєв радить бізнесу будувати СЕС з СНЕ і обережно ставитися до газової генерації

11:07 15.10.2025
Окупанти атакували пожежну частину на Донеччині – ДСНС

Окупанти атакували пожежну частину на Донеччині – ДСНС

10:39 15.10.2025
Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – "Нафтогаз"

Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – "Нафтогаз"

09:08 15.10.2025
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нечволодівки Харківської області

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нечволодівки Харківської області

22:55 14.10.2025
ЄБРР готує додаткові EUR500 млн для термінових закупівель газу "Нафтогазом" – Kyiv Post

ЄБРР готує додаткові EUR500 млн для термінових закупівель газу "Нафтогазом" – Kyiv Post

12:11 14.10.2025
"Нафтогаз" змінив керівника двох дочірніх підприємств

"Нафтогаз" змінив керівника двох дочірніх підприємств

20:38 13.10.2025
Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

Ворог вночі атакував інфраструктуру "ДТЕК "Нафтогаз"

ОСТАННЄ

Президент призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

На Вінниччині виявлено факти незаконного заволодіння землями нацпарку "Кармелюкове Поділля"

Проєкт постанови про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з питань гуманітарної політики зареєстровано у Раді

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

Американська Bell Helicopter розвиватиме свої сервісні центри на території України

Міносвіти запустило цифрову платформу "Освіта для життя"

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

ГУР оприлюднило дані про понад сто суден і капітанів, причетних до підсанкційних російських перевезень

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА