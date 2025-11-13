Кабмін пропонує Раді уповноважити уряд визначати спецкоординатора з питань запобігання та протидії антисемітизму

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді уповноважити уряд визначати спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в України" щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму".

Так, законопроектом пропонується встановити, що Кабмін наділяється повноваженням визначати центральний орган виконавчої влади, який є спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Також пропонується визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму, а саме: координує діяльність інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії антисемітизму; здійснює нормативно-правове регулювання з питань запобігання та протидії антисемітизму; узагальнює практику застосування та розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму; бере участь у діяльності міжнародних урядових організацій з питань запобігання та протидії антисемітизму; встановлює та підтримує звʼязки з відповідними органами іноземних держав.

Крім того, пропонується визначити такі повноваження даного органу: здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму; вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму, а також щодо вшанування памʼяті жертв переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокосту); взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, співпраця з громадськими обʼєднаннями з питань запобігання та протидії антисемітизму, проведення консультацій, організація проведення досліджень з питань запобігання та протидії антисемітизму.