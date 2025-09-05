Міносвіти ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали НМТ

Міністерство освіти і науки України ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали національний мультипредметний тест (НМТ), повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

"Інструмент, який ми пропонуємо, який ми обговорюємо і уже розробили відповідний проєкт постанови, - це так званий "нульовий курс". Це вступ без НМТ на "нульовий курс", який дозволить забрати дітей, які не здали з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на "нульовий курс" і провчити їх рік. Причому забрати їх не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад, "зимовий вступ", "весняний вступ". Забирати всіх, але потім, після навчання на "нульовому курсі", вивести дітей на НМТ, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, відзначивши, що ректорська спільнота цю ідею підтримує.

Серед іншого міністр заявив, що не підтримує ідею відкладення НМТ на прифронтових територіях.

Водночас він виступив за збільшення регіонального коефіцієнту для прифронтових закладів вищої освіти.