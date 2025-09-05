Інтерфакс-Україна
Події
12:04 05.09.2025

Міносвіти ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали НМТ

1 хв читати
Міносвіти ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали НМТ

Міністерство освіти і науки України ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали національний мультипредметний тест (НМТ), повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

"Інструмент, який ми пропонуємо, який ми обговорюємо і уже розробили відповідний проєкт постанови, - це так званий "нульовий курс". Це вступ без НМТ на "нульовий курс", який дозволить забрати дітей, які не здали з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на "нульовий курс" і провчити їх рік. Причому забрати їх не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад, "зимовий вступ", "весняний вступ". Забирати всіх, але потім, після навчання на "нульовому курсі", вивести дітей на НМТ, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, відзначивши, що ректорська спільнота цю ідею підтримує.

Серед іншого міністр заявив, що не підтримує ідею відкладення НМТ на прифронтових територіях.

Водночас він виступив за збільшення регіонального коефіцієнту для прифронтових закладів вищої освіти.

Теги: #абітурієнти #нмт #мон #пропозиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 03.09.2025
УКУ проаналізує процес зарахування абітурієнтів на програми і вдосконалить формат співбесіди з кандидатами

УКУ проаналізує процес зарахування абітурієнтів на програми і вдосконалить формат співбесіди з кандидатами

22:04 13.08.2025
Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

04:10 10.08.2025
Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою - ЗМІ

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою - ЗМІ

01:32 10.08.2025
Україна та Європа відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

Україна та Європа відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

10:03 08.08.2025
Попит на первинне житло в Україні за підсумками І пів.-2025 на 50-60% нижчий за пропозицію

Попит на первинне житло в Україні за підсумками І пів.-2025 на 50-60% нижчий за пропозицію

14:49 07.08.2025
Пропозиція Віткоффа Путіну включає перемир’я замість миру і де-факто визнання окупованих територій російськими – ЗМІ

Пропозиція Віткоффа Путіну включає перемир’я замість миру і де-факто визнання окупованих територій російськими – ЗМІ

10:07 06.08.2025
Міносвіти: 65,5 тис. абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет

Міносвіти: 65,5 тис. абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет

10:38 02.08.2025
Результати НМТ-2025 у прифронтових і тилових областях практично не відрізняються

Результати НМТ-2025 у прифронтових і тилових областях практично не відрізняються

10:31 02.08.2025
Понад 3 тис. абітурієнтів отримали 200 балів принаймні з одного предмета НМТ, троє - з чотирьох предметів

Понад 3 тис. абітурієнтів отримали 200 балів принаймні з одного предмета НМТ, троє - з чотирьох предметів

09:55 16.07.2025
НМТ-2025 з української мови не склали 0,39% вступників, з історії України - 0,16% і з математики - 11,73%

НМТ-2025 з української мови не склали 0,39% вступників, з історії України - 0,16% і з математики - 11,73%

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

В Україні зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях

Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську

Трамп планує після розмови з Зеленським поспілкуватися з Путіним

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

Число поранених у гуманітарній місії з розмінування на Чернігівщині збільшилось до 8 осіб

Поліція запобігла нападу в одній зі шкіл Закарпаття

У держбюджеті немає коштів на виконання статті закону про освіту щодо оплати праці педагогів - Лісовий

Міносвіти готово проводити роз'яснення щодо неприпустимості долучення молоді до незаконних кол-центрів

Фінансовим директором Comfy призначено Ганну Демченко

Лісовий: Я не тримаюся за свою посаду і не прагну популярності

На Херсонщині загинув очільник обласної асоціації фермерів через удар ворожого дрона

СБУ затримала у Києві колишнього топ-податківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд грн

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні зруйновано 379 закладів освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА