Європа та Україна готують пропозицію щодо припинення війни з РФ, яка передбачає переговори про управління ТОТ

Країни Європи співпрацюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни з РФ на нинішніх лініях фронту, за реалізацією запропонованого плану буде наглядати рада з питань миру під головуванням президента США Дональда Трампа, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Щойно Росія наслідуватиме приклад України та погодиться на припинення вогню, а обидві сторони зобов'яжуться зупинити територіальні наступи, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими. Україна отримає гарантії безпеки, кошти для відновлення військових збитків та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу. Санкції проти Росії будуть поступово зняті, хоча близько $300 млрд заморожених резервів центрального банку будуть повернуті лише після того, як Москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. Обмеження будуть відновлені, якщо Росія знову нападе на свого сусіда", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, пропозиція нібито передбачатиме, що Україна та РФ розпочнуть переговори щодо управління тимчасово окупованими територіями (ТОТ), при цьому ні країни Європи, ні Україна юридично не визнаватимуть окуповані території російськими.

Джерела попередили, що деталі плану доопрацьовуються і можуть змінитися. Будь-яка пропозиція також потребуватиме схвалення Вашингтона, і європейські чиновники можуть відвідати США цього тижня, повідомили вони.

"Ця пропозиція перегукується зі закликами Трампа минулого тижня негайно заморозити конфлікт за існуючими лініями, перш ніж розпочинати переговори", - наголошує видання.

Голова Бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Грем (Lindsey Graham, республіканець), співавтор законопроєкту про введення вторинних тарифів на покупців російської нафти написав в Х у вівторок, що "після досягнення припинення вогню з'явиться можливість обговорити шлях уперед, який забезпечить почесне та справедливе завершення війни — щоб ніколи не було іншого вторгнення".

"Мені приємно бачити, що європейські країни, включаючи Україну, наслідують приклад президента Трампа у підтримці цієї пропозиції, і я сподіваюся, що Росія зробить те саме. Якщо Росія відмовиться та наполягатиме на продовженні кровопролиття, їй доведеться заплатити високу ціну. Світ спостерігає", - написав він.

При цьому Грем назвав пропозицію Трампа щодо припинення вогню на лінії зіткнення між РФ та Україною "найкращою ідеєю на сьогодні, щоб зупинити вбивства".

Як повідомлялося, Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні заявив, що закликав лідерів України й РФ зупинити військові дії "прямо зараз на лінії фронту". Пізніше, 20 жовтня, він виступив з повторним закликом до Зеленського та Путіна укласти відповідну угоду, зупинившись на поточній лінії фронту. "Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на Перемогу, нехай Історія вирішує! Жодних стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей", - написав він в Truth Social.

Натомість глава МЗС РФ Сергій Лавров відкинув ідею Трампа зупинити війну в Україні на поточній лінії фронту, і заявив, що Москва не піде на перемир'я, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту". Він також зазначив, що ідея негайного припинення вогню є протилежністю домовленостям, досягнутим під час російсько-американського саміту на Алясці.