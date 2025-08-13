Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп готується запропонувати Путіну доступ до рідкісних мінералів, щоб спонукати його припинити війну в Україні, повідомляє The Telegraph у середу.

Видання зазначає, що Трамп прибуде на зустріч в п’ятницю з Путіним, "озброївшись низкою можливостей для заробітку для Путіна". Зокрема, як повідомляє The Telegraph, серед них буде "відкриття природних ресурсів Аляски для Москви та скасування деяких американських санкцій проти авіаційної промисловості Росії".

"Скотт Бессент, міністр фінансів США, як відомо, є одним з представників адміністрації, які інформують Трампа перед його зустріччю з Путіним в Анкориджі. Бессент вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з Росією, щоб прискорити укладення угоди про припинення вогню", - пише The Telegraph. Можливі пропозиції, за інформацією видання, включають також "надання Путіну доступу до рідкісних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані Росією".

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/news/2025/08/13/trump-to-present-minerals-deal-to-putin-in-alaska/