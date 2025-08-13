Інтерфакс-Україна
Події
22:04 13.08.2025

Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп готується запропонувати Путіну доступ до рідкісних мінералів, щоб спонукати його припинити війну в Україні, повідомляє The Telegraph у середу.

Видання зазначає, що Трамп прибуде на зустріч в п’ятницю з Путіним, "озброївшись низкою можливостей для заробітку для Путіна". Зокрема, як повідомляє The Telegraph, серед них буде "відкриття природних ресурсів Аляски для Москви та скасування деяких американських санкцій проти авіаційної промисловості Росії".

"Скотт Бессент, міністр фінансів США, як відомо, є одним з представників адміністрації, які інформують Трампа перед його зустріччю з Путіним в Анкориджі. Бессент вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з Росією, щоб прискорити укладення угоди про припинення вогню", - пише The Telegraph. Можливі пропозиції, за інформацією видання, включають також "надання Путіну доступу до рідкісних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані Росією".

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/news/2025/08/13/trump-to-present-minerals-deal-to-putin-in-alaska/

Теги: #пропозиція #сша #путін #трамп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 13.08.2025
ЄС має бути готовий разом із Вашингтоном запровадити мита проти покупців російської нафти - глава Мінфіну США

ЄС має бути готовий разом із Вашингтоном запровадити мита проти покупців російської нафти - глава Мінфіну США

20:32 13.08.2025
Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

19:54 13.08.2025
Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

19:33 13.08.2025
Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

19:12 13.08.2025
Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

19:02 13.08.2025
Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

18:45 13.08.2025
Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

18:43 13.08.2025
Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

18:31 13.08.2025
США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня – ЗМІ

США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня – ЗМІ

18:28 13.08.2025
Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

ВАЖЛИВЕ

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

ОСТАННЄ

Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ударів ворожих дронів

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Мерц: переговори з нашими друзями та партнерами проходять дуже добре, є надія на мир в Україні

Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА