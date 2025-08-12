Інтерфакс-Україна
Економіка
15:30 12.08.2025

Побутові споживачі можуть скаржитися на неналежний стан електроопор – "Чернігівобленерго"

2 хв читати
Побутові споживачі можуть скаржитися на неналежний стан електроопор – "Чернігівобленерго"

Як юридичний, так і побутовий споживач можуть подати заявку стосовно неналежного технічного стану об'єкта електричних мереж, зокрема електроопори, після чого персонал оператора системи розподілу (ОСР, зокрема АТ "Чернігівобленерго") зобов’язаний провести відповідне обстеження.

"Якщо невідповідність технічного стану електроустановки вимогам нормативно-технічних документів підтверджується, товариство розробляє план необхідних заходів з ліквідації цієї невідповідності і визначає термін їх виконання", - повідомило "Чернігівобленерго"  з посиланням на заступника директора технічного з низьковольтних мереж компанії Сергія Переверзу на своєму сайті.

Як зазначили в обленерго, зазвичай усунення дефектів електроопор усіх видів або їх заміна планується під час реконструкцій в рамках інвестиційних програм, капітальних ремонтів або технічних обслуговувань.

"Однак якщо за результатами обстеження виявлено дефекти, які загрожують життю та здоров’ю людей або можуть призвести до аварійної ситуації в електромережах, усунення цих дефектів організовується в найкоротший термін", – наголосили в обленерго.

Як пояснили в "Чернігівобленерго", електроопори є основним конструктивним елементом лінії електропередачі, їх виготовляють з металу, залізобетону й дерева. Найчастіше надходять скарги від споживачів на дерев’яні опори, які в Україні встановлюються переважно на низьковольтних лініях 0,4 кВ.

Водночас лінії 10 кВ частіше будують на залізобетонних опорах, а лінії напругою 35 кВ і вище можуть бути комбінованими: проміжні опори виготовляють із залізобетону, анкерні – з металу.

Найдовший термін експлуатації мають металеві опори, найменший – дерев’яні, які намагаються повністю замінити на опори, що мають вищу механічну міцність і довший термін служби.

"Однак треба враховувати, що поки на території обслуговування компанії ми маємо значну кількість таких опор, тож їхня планова заміна в будь-якому разі буде розтягнутою в часі", - зазначили в компанії.

Водночас в "Чернігівобленерго" додали, що залізобетонні опори теж мають свої недоліки, наприклад, чутливість до деформацій у вигляді тріщин і відшарувань, тож і такі опори постійно потрапляють до переліку на заміну. Окрім того, як дерев’яні, так і залізобетонні опори часто стають "жертвами" любителів швидкої їзди.

Теги: #чернігівобленерго #електромережі #заявка #технічний_стан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 06.08.2025
Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

11:00 05.08.2025
Представники Держенергонагляду оглянули 1134 пошкоджені об'єкти електромереж за 7 міс. 2025р

Представники Держенергонагляду оглянули 1134 пошкоджені об'єкти електромереж за 7 міс. 2025р

18:38 31.07.2025
"ДТЕК" відновив електропостачання для понад 350 тис. абонентів у Київській обл. після негоди

"ДТЕК" відновив електропостачання для понад 350 тис. абонентів у Київській обл. після негоди

12:46 23.06.2025
Внаслідок нічної атаки постраждали електромережі в Києві

Внаслідок нічної атаки постраждали електромережі в Києві

14:21 03.06.2025
Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

17:37 27.05.2025
Україна з кінця березня-2025 через атаки РФ зазнала понад 1200 порушень в роботі електромереж та 70 – в нафтогазовому секторі

Україна з кінця березня-2025 через атаки РФ зазнала понад 1200 порушень в роботі електромереж та 70 – в нафтогазовому секторі

14:01 12.05.2025
ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

18:56 31.03.2025
Енергетики готують електромережі до грозового періоду

Енергетики готують електромережі до грозового періоду

17:22 05.03.2025
"Укрнафта" подала дві заявки на конкурс "Укренерго" на нову генеруючу потужність

"Укрнафта" подала дві заявки на конкурс "Укренерго" на нову генеруючу потужність

16:56 05.03.2025
Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

ВАЖЛИВЕ

Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Уряд затвердив два макросценарії з ростом ВВП у 2026 р. на 4,5% та на 2,4%

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

ОСТАННЄ

Perfect Group вийшов із двох спільних з Saga Development проєктів ЖК

Понад 50% номерів першого готелю курорту GORO Mountain Resort групи ОККО на Львівщині продано за 5 міс.

"Енергоатом" з початку року сплатив 94,3 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-липень

Китай продовжив на 90 днів відтермінування 24% додаткового митного тарифу на американський імпорт

Призначений на 12 серпня конкурс з продажу акцій Інституту титану не відбувся через відсутність заявок

"Укренерго" вклало в освітні програми під час війни 65 млн грн

Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%

Кількість страховиків в Україні у липні-2025 скоротилось на одного, кількість банків не змінилася - НБУ

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

Закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності з 8 серпня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА