Побутові споживачі можуть скаржитися на неналежний стан електроопор – "Чернігівобленерго"

Як юридичний, так і побутовий споживач можуть подати заявку стосовно неналежного технічного стану об'єкта електричних мереж, зокрема електроопори, після чого персонал оператора системи розподілу (ОСР, зокрема АТ "Чернігівобленерго") зобов’язаний провести відповідне обстеження.

"Якщо невідповідність технічного стану електроустановки вимогам нормативно-технічних документів підтверджується, товариство розробляє план необхідних заходів з ліквідації цієї невідповідності і визначає термін їх виконання", - повідомило "Чернігівобленерго" з посиланням на заступника директора технічного з низьковольтних мереж компанії Сергія Переверзу на своєму сайті.

Як зазначили в обленерго, зазвичай усунення дефектів електроопор усіх видів або їх заміна планується під час реконструкцій в рамках інвестиційних програм, капітальних ремонтів або технічних обслуговувань.

"Однак якщо за результатами обстеження виявлено дефекти, які загрожують життю та здоров’ю людей або можуть призвести до аварійної ситуації в електромережах, усунення цих дефектів організовується в найкоротший термін", – наголосили в обленерго.

Як пояснили в "Чернігівобленерго", електроопори є основним конструктивним елементом лінії електропередачі, їх виготовляють з металу, залізобетону й дерева. Найчастіше надходять скарги від споживачів на дерев’яні опори, які в Україні встановлюються переважно на низьковольтних лініях 0,4 кВ.

Водночас лінії 10 кВ частіше будують на залізобетонних опорах, а лінії напругою 35 кВ і вище можуть бути комбінованими: проміжні опори виготовляють із залізобетону, анкерні – з металу.

Найдовший термін експлуатації мають металеві опори, найменший – дерев’яні, які намагаються повністю замінити на опори, що мають вищу механічну міцність і довший термін служби.

"Однак треба враховувати, що поки на території обслуговування компанії ми маємо значну кількість таких опор, тож їхня планова заміна в будь-якому разі буде розтягнутою в часі", - зазначили в компанії.

Водночас в "Чернігівобленерго" додали, що залізобетонні опори теж мають свої недоліки, наприклад, чутливість до деформацій у вигляді тріщин і відшарувань, тож і такі опори постійно потрапляють до переліку на заміну. Окрім того, як дерев’яні, так і залізобетонні опори часто стають "жертвами" любителів швидкої їзди.