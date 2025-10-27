Інтерфакс-Україна
15:48 27.10.2025

НКРЕКП має намір продовжити спрощену процедуру приєднання генустановок до електромереж до 1 жовтня 2026р

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), планує на засідання у вівторок, 28 жовтня, продовжити дію спрощеної процедури приєднання генеруючих установок до електричних мереж до 1 жовтня замість 1 січня 2026 року.

Про це йдеться в обгрунтуванні регулятора до проєкту його відповідної постанови "Про затвердження змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352", яку може бути прийнято на зазначеному засіданні.

Документом передбачено надати право новим замовникам приєднання генустановок звернутись із заявою про приєднання за спрощеною процедурою в термін до 1 травня 2026 року та завершити такі приєднання до 1 жовтня того ж року.

Своєю чергою для вже існуючих замовників пропонується надати можливість завершити тимчасове приєднання генустановок за спрощеною процедурою до 1 жовтня 2026 року. шляхом укладення додаткової угоди до договору про приєднання.

Умовою укладення такої додаткової угоди є наявність розробленої та погодженої до 1 січня 2026 року проєктної документації замовника з оператором системи розподілу (ОСР), до електромереж якого здійснюється приєднання, – якщо стороною, відповідальною за реалізацію технічних вимог, є замовник.

Якщо ж відповідальною стороною за реалізацію технічних вимог є ОСР, у такому разі оператор має здійснити до 1 січня 2026 року оплату вартості приєднання.

"Виклики сучасності, пов’язані з ризиками втрати генеруючих потужностей внаслідок майбутніх обстрілів перед початком або протягом ОЗП 2025/2026 рр., затримкою постачання генеруючого обладнання, обмеженістю людських ресурсів (…) впливають на можливість своєчасного виконання зобов’язань суб’єктами господарювання, які мають намір приєднати генустановки", - пояснив свої наміри щодо продовження спрощеної процедури приєднання регулятор.

За даними НКРЕКП, станом на 10 жовтня цього року чинними було 317 договорів про приєднання генустановок за спрощеною процедурою на загальну потужність 2 299 МВт. Водночас завершено надання послуг за 87 договорами на потужність 295 МВт.

"При цьому значна кількість приєднань перебуває на початковій стадії реалізації та за ними, ймовірно, не здійснюється робіт, направлених на встановлення та запуск генеруючих установок", - говориться в обгрунтуванні комісії.

Як пояснив регулятор, внаслідок суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури в 2024 році через ракетно-дронові удари РФ по об’єктах генерації постала потреба в посиленні стійкості, гнучкості і децентралізації енергосистеми України шляхом прискореного будівництва та/або розміщення нової розподіленої генерації.

Для цього НКРЕКП постановою від 8 травня 2024 року № 875 "Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352" було спрощено процедуру приєднання генустановок до електромереж.

Зазначені зміни було спрямовано на швидке і безперешкодне приєднання генустановок. Вони передбачають: скорочення термінів видачі та погодження технічних умов, зменшення кількості документів для отримання послуги приєднання, забезпечення мінімальних технічних вимог для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою та безпеки постачання електричної енергії.

При цьому суб’єкт господарювання, який мав намір приєднати електроустановки за спрощеною процедурою, був зобов’язаний це зробити відповідно з договором про приєднання та підключення не пізніше 1 січня 2026 року.

