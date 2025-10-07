Інтерфакс-Україна
Через влучання в енергетичний об'єкт знеструмлено 61 тис. абонентів - "Чернігівобленерго"

Через влучання в енергетичний об'єкт знеструмлено 61 тис. абонентів - "Чернігівобленерго"
Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

Ворог обстрілював у вівторок вранці Прилуччину, є влучання в енергетичний об'єкт, повідомила пресслужба "Чернігівобленерго".

"Сьогодні зранку ціллю ворога стала Прилуччина. Знову маємо влучання в енергетичний об'єкт. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тис. абонентів", — йдеться у повідомленні обленерго у Телеграм-каналі.

В компанії проінформували, що енергетики оперативно приступили до відновлення і вже заживлюють споживачів.

Як повідомлялося, 6 жовтня вночі ворог обстрілював Ічнянщину, що на південному сході Чернігівської області, було влучання в енергетичний об'єкт.

Теги: #чернігівобленерго #атака_рф #чернігівщина

