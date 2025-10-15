Інтерфакс-Україна
Події
13:06 15.10.2025

"ДТЕК Дніпровські електромережі" відновив електропостачання для 102,6 тис. абонентів після нічної атаки

1 хв читати
"ДТЕК Дніпровські електромережі" відновив електропостачання для 102,6 тис. абонентів після нічної атаки
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Енергетики АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" відновили електропостачання 102 571 оселі у 102 населених пунктах Дніпропетровщини, які залишилися без світла через нові удари РФ.

"Вночі ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Близько опівночі та о 1:00 в результаті російських ударів було знеструмлено понад 100 тис. осель у трьох районах області", - повідомила на сайті компанія у середу.

Як зазначили в обленерго, фахівці "ДТЕК Дніпровські електромережі" розпочали роботи з відновлення як тільки дозволила безпекова ситуація. Уже до 4:25 ранку були заживлені усі критичні об’єкти та більшість споживачів, які залишилися без електропостачання внаслідок нічної атаки.

Станом на ранок 15 жовтня без електроенергії залишалися ще 12,6 тис. домівок ‒ енергетики продовжували працювати, щоб якнайшвидше відновити подачу світла всім мешканцям.

Теги: #дніпропетровщина #дтек #електромережі #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:48 14.10.2025
На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

18:30 14.10.2025
Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

09:37 13.10.2025
Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

20:15 12.10.2025
Електропостачання в одному з районів Київщини повністю відновлено після ранкової атаки

Електропостачання в одному з районів Київщини повністю відновлено після ранкової атаки

13:34 12.10.2025
Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

14:31 11.10.2025
Без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини

Без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини

11:26 11.10.2025
На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

08:06 11.10.2025
ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

22:22 10.10.2025
Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

21:28 10.10.2025
Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

ОСТАННЄ

Бережна: Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть спростовувати польські спекулятивні наративи щодо історичних питань

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

Пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" планується на травень 2026р - Кравчук

Заморозки очікуються по всій Україні найближчої ночі

Україна взяла участь у навчаннях JEF "Tarassis–2025" в якості спостерігачів - Залужний

Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

АП ВАСК надала дозвіл на спецрозслідування щодо бізнесмена Жеваго по справі екс-голови Верховного Суду Князева

Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

Лікар військової клініки на Одещині вимагав $2 тис. хабаря за визнання обмежено придатним - Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА