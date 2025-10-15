"ДТЕК Дніпровські електромережі" відновив електропостачання для 102,6 тис. абонентів після нічної атаки

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Енергетики АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" відновили електропостачання 102 571 оселі у 102 населених пунктах Дніпропетровщини, які залишилися без світла через нові удари РФ.

"Вночі ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Близько опівночі та о 1:00 в результаті російських ударів було знеструмлено понад 100 тис. осель у трьох районах області", - повідомила на сайті компанія у середу.

Як зазначили в обленерго, фахівці "ДТЕК Дніпровські електромережі" розпочали роботи з відновлення як тільки дозволила безпекова ситуація. Уже до 4:25 ранку були заживлені усі критичні об’єкти та більшість споживачів, які залишилися без електропостачання внаслідок нічної атаки.

Станом на ранок 15 жовтня без електроенергії залишалися ще 12,6 тис. домівок ‒ енергетики продовжували працювати, щоб якнайшвидше відновити подачу світла всім мешканцям.