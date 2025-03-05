"Укрнафта" подала дві заявки на конкурс "Укренерго" на нову генеруючу потужність

ПАТ "Укрнафта" подала дві заявки на конкурс НЕК "Укренерго" на нову генеруючу потужність, на який виставлялося в цілому 700 МВт, випливає з трансляції засідання конкурсної комісії на сайті НЕК, передає кореспондент "Енергореформи".

Як з’ясувалося під час трансляції, одна заявка "Укрнафти" стосується будівництва нової генеруючої потужності у Черкаській та Полтавській областях, інша – у Львівській області.

Крім того, заявки на участь у конкурсі подали ТОВ "Станція Індустріальна" (з реєстрацією в Івано-Франківську, тут і далі не вказувалася область будівництва потужності), ТОВ "Тисагаз" (Ужгород), ТОВ Inzhur Energy (Київ), засновник якого Андрій Журжій нещодавно зазначав, що фонд розглядає можливість участі в цьому конкурсі з об’єктом в 50 МВт, а також ТОВ "Ліс Енерджі" (Рівненська область), ТОВ "Екоера" (Івано-Франківська область), ТОВ "Магнат Енерго" (Чернігівська область), ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Агродар" (Київська область), ТОВ "Агрохолдинг "Радосвіт" (Чернігівська область), ТОВ "Далорт" (Київська область), ТОВ "Норд Ленд" (Ктїв), ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" (Дніпропетровська область), ТОВ Пауевер ОН" (Харківська область).

Як повідомлялося, на перший в історії конкурс на будівництво нової генеруючої потужності в цілому 700 МВт надійшло 14 заявок. Це стало відомо під час трансляції засідання конкурсної комісії в середу, 5 березня, яка на цьому етапі здійснила розкриття конкурсних пропозицій та проговорила подані компаніями документи. Як уточнив під час засідання комісії її секретар та директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков, оцінки пропозицій на цьому етапі, як і розкриття цінових пропозицій не відбувається.

Заявки на участь приймалися до 28 лютого 2025 року. Порядок проведення конкурсу затверджений постановою Кабміну від 10 липня 2019 року №677.

У першій черзі конкурсу закуповується 700 МВт з розбивкою на дві зони: 500 МВт у пріоритетних регіонах (Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях); 200 МВт – в регіонах, що не належать до пріоритетних (Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях). Термін введення потужностей в роботу – до 31 грудня 2027 року.

Очільник "Укренерго" Олексій Брехт в бліц-інтерв’ю "Енергореформі" на початку лютого зазначив, що бачить велику зацікавленість інвесторів цим конкурсом. Він пояснив, що фактично конкурс буде проводитися на вартість будівництва одиниці генеруючої потужності, яка буде компенсуватися "Укренерго" через тариф на передачу впродовж 10 років після введення її в експлуатацію. Брехт додав, що держава зацікавлена в нових потужностях, і це новий спосіб стимулювання їхнього будівництва, тим більше зараз – в умовах війни, коли інвестори не поспішають це робити.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко наприкінці лютого повідомив, що компанія вже готується оголосити другий конкурс на нову генеруючу потужність і запропонувати потенційним інвесторам ще цікавіші умови порівняно з пілотним проєктом, який триває зараз.