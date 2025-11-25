Керівник САП: активно розслідуються справи щодо можливого витоку інформації по операції "Мідас" як із САП, так і з НАБУ

Розслідується два кримінальних провадження щодо можливого витоку інформації по операції "Мідас" – як із Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), так і з Національного антикорупційного бюро (НАБУ), повідомив керівник САП Олександр Клименко.

"Службове розслідування за результатами опрацювання журналістського розслідування (Михайла Ткача, "Українська правда" – ІФ-У) ми розпочали. Фактично ми не бачимо зв'язку цих людей, які були зафільмовані при зустрічах із Синюком (ексзаступником керівника САП Андрієм Синюком) до діяльності цієї злочинної організації (корупційної схеми в енергетиці, викритій в ході операції "Мідас" – ІФ-У)). Вони пов'язані із зовсім іншими людьми, можливо, пов'язані з іншими кримінальними провадженнями, тому ми це перевіряємо", - розказав Клименко ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.

Що стосується витоків інформації по операції "Мідас", то, як пояснив керівник САП, є два кримінальних провадження, які стосуються можливого витоку як із САП, так і з НАБУ.

"Вони (справи) на даний час в активній стадії розслідування", - повідомив Клименко.

Говорячи про звільнення Синюка, Клименко уточнив, що Синюк пояснив свої мотиви тим, "що він не хоче, щоб були якісь спроби чи маніпуляції, що він може впливати на хід службового розслідування або кримінальних проваджень".

При цьому керівник антикорупційної прокуратури зазначив, що Синюк звільнений не з САП, а взагалі із органів прокуратури за власним бажанням.

В матеріалі Михайла Ткача на "Українській правді" припускався можливий виток інформації по операції "Мідас" саме від Синюка, оскільки той зустрічався з людьми, які могли бути дотичними до бізнесмена Тимура Міндича.

21 листопада САП поінформувала про звільнення заступника прокурора САП Андрія Синюка за власним бажанням.

"З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням", - йшлося в повідомленні.

Разом з тим, у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом. Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=H_58CC7BgjA