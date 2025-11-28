Інтерфакс-Україна
04:39 28.11.2025

Нідерланди пропонують нові правила для українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист у 2027 році

У Нідерландах розробили план надання українцям, які мають статус біженців, нового спеціального статусу, що, не, на думку нідерландського уряду, зможе заохотити їх повертатися додому в Україну після завершення війни, повідомляє Нідерландська мовленнєва корпорація (NOS).

Міністерство у справах біженців і міграції Нідерландів висунуло пропозицію, згідно з якою у 2027 році, коли спливе термін директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист, українцям нададуть спеціальний тимчасовий статус.

Це допоможе уникнути ситуації, коли близько 120 тисяч громадян України, які зараз перебувають в Нідерландах, одночасно подадуть заяву на статус біженця. Це викличе колосальне навантаження на органи влади, з яким вони не зможуть впоратися.

Одночасно цей статус буде слугувати заохоченням для громадян України повертатися додому, а не залишатися у Нідерландах. Проте умовою для такого повернення є перш за все встановлення миру в Україні.

Окрім того, міністерство пропонує, щоб українці, які мають оплачувану роботу в Нідерландах, самі оплачували собі оренду житла та медичну страховку. Допомогу зможуть отримувати тільки ті, хто не має роботи.

Джерело: https://nos.nl/artikel/2592269-kabinetsplan-tijdelijke-status-voor-oekrainers-moeten-zorgpremie-en-huur-gaan-betalen?fbclid=IwY2xjawOVf-ZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEei9542j6KRg090nLuh0fI4sIUQkTzcoWYaL0hgd29q-X1rQipff57L0ZC-KQ_aem_ApZvzrviAWpp2AkmHpOYfA

