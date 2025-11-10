Воєнні біженці з України в США опинилися перед загрозою продовольчої кризи

Воєнні біженці з України опинилися в США перед загрозою продовольчої кризи, заявив генеральний директор Hope For Ukraine Юрій Боєчко в інтерв'ю подкастеру-мільйоннику Адаму Класфельду, оприлюдненому в YouTube у неділю.

Йдеться про виплати за "Програмою додаткової допомоги з харчування" (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

"Це була справжня шокова хвиля, яка прокотилася нашим офісом і всією громадою, українськими біженцями, які тут перебувають, тому що в кінці жовтня вони почали отримувати листи, в яких їх повідомляли, що через їхній імміграційний статус їхні пільги SNAP будуть скасовані або значно скорочені", - розповів Боєчко в ефірі подкасту.

Він нагадав, що в США перебуває близько 300 000 українських воєнних біженців, які приїхали після повномасштабного вторгнення у 2022 році за статусом тимчасового захисту, мають дворічний термін дії дозволу на перебування, відтак усі вони перебувають в США легально. З 1 листопада вони втратили доступ до SNAP.

"Я називаю це найжорстокішим скороченням Big Beautiful Bill (pаконопроект про податки та видатки, який передбачає радикальні зміни в оподаткуванні, системі соціального забезпечення – ІФ-У), яке фактично було спрямовано на найбільш вразливу частину населення Сполучених Штатів. Щоб ви розуміли, середня допомога SNAP на одну особу становить близько 210 доларів. І, знаєте, Бюджетне управління Конгресу провело низку глибоких досліджень з цього питання. І це скорочення, не матиме великого впливу на бюджет. Це не величезна стаття витрат. Але для цих сімей, як одна сім'я, з якою я вчора розмовляв, у них шестеро дітей, четверо з яких маленькі. І, знаєте, вони працюють за мінімальну зарплату. Для них допомога в розмірі близько 1000 доларів, яку вони отримували для забезпечення їжею, є надзвичайно важливою. І зараз ми бачимо на власні очі, що в Сполучених Штатах виникне серйозна продовольча криза. І це не через стихійні лиха, не через нестачу продовольства, а виключно через політику, яка була впроваджена в рамках Big Beautiful Bill. Тож, по суті,у них є вибір: платити за оренду і не їсти або їсти і бути виселеними", - зазначив гендиректор Hope For Ukraine.

"Я вважаю, що нашим головним завданням зараз є привернути увагу до цієї проблеми. І, сподіваємось, у Сенаті буде достатньо людей з обох сторін, які усвідомлять, що це дуже велика помилка з їхнього боку, бо це дуже невелика стаття в бюджеті, але вона матиме великі наслідки для громад у майбутньому", - заявив Боєчко, висловивши сподівання, що буде ухвалений закон, який вирішить цю проблему.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=XKshDMzhf-I

https://x.com/hopeforukraine/status/1987621014784614665?s=20