Інтерфакс-Україна
Події
06:32 10.11.2025

Воєнні біженці з України в США опинилися перед загрозою продовольчої кризи

2 хв читати

Воєнні біженці з України опинилися в США перед загрозою продовольчої кризи, заявив генеральний директор Hope For Ukraine Юрій Боєчко в інтерв'ю подкастеру-мільйоннику Адаму Класфельду, оприлюдненому в YouTube у неділю.

Йдеться про виплати за "Програмою додаткової допомоги з харчування" (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

"Це була справжня шокова хвиля, яка прокотилася нашим офісом і всією громадою, українськими біженцями, які тут перебувають, тому що в кінці жовтня вони почали отримувати листи, в яких їх повідомляли, що через їхній імміграційний статус їхні пільги SNAP будуть скасовані або значно скорочені", - розповів Боєчко в ефірі подкасту.

Він нагадав, що в США перебуває близько 300 000 українських воєнних біженців, які приїхали після повномасштабного вторгнення у 2022 році за статусом тимчасового захисту, мають дворічний термін дії дозволу на перебування, відтак усі вони перебувають в США легально. З 1 листопада вони втратили доступ до SNAP.

"Я називаю це найжорстокішим скороченням Big Beautiful Bill (pаконопроект про податки та видатки, який передбачає радикальні зміни в оподаткуванні, системі соціального забезпечення – ІФ-У), яке фактично було спрямовано на найбільш вразливу частину населення Сполучених Штатів. Щоб ви розуміли, середня допомога SNAP на одну особу становить близько 210 доларів. І, знаєте, Бюджетне управління Конгресу провело низку глибоких досліджень з цього питання. І це скорочення, не матиме великого впливу на бюджет. Це не величезна стаття витрат. Але для цих сімей, як одна сім'я, з якою я вчора розмовляв, у них шестеро дітей, четверо з яких маленькі. І, знаєте, вони працюють за мінімальну зарплату. Для них допомога в розмірі близько 1000 доларів, яку вони отримували для забезпечення їжею, є надзвичайно важливою. І зараз ми бачимо на власні очі, що в Сполучених Штатах виникне серйозна продовольча криза. І це не через стихійні лиха, не через нестачу продовольства, а виключно через політику, яка була впроваджена в рамках Big Beautiful Bill. Тож, по суті,у них є вибір: платити за оренду і не їсти або їсти і бути виселеними", - зазначив гендиректор Hope For Ukraine.

"Я вважаю, що нашим головним завданням зараз є привернути увагу до цієї проблеми. І, сподіваємось, у Сенаті буде достатньо людей з обох сторін, які усвідомлять, що це дуже велика помилка з їхнього боку, бо це дуже невелика стаття в бюджеті, але вона матиме великі наслідки для громад у майбутньому", - заявив Боєчко, висловивши сподівання, що буде ухвалений закон, який вирішить цю проблему.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=XKshDMzhf-I

https://x.com/hopeforukraine/status/1987621014784614665?s=20

Теги: #допомога #біженці #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 09.11.2025
Трамп пообіцяв кожному громадянину США $2000 дивідендів за рахунок митних надходжень

Трамп пообіцяв кожному громадянину США $2000 дивідендів за рахунок митних надходжень

03:42 09.11.2025
Байден звинуватив Трампа у руйнуванні не тільки Білого дому, а й демократії в США

Байден звинуватив Трампа у руйнуванні не тільки Білого дому, а й демократії в США

13:42 08.11.2025
США не поїдуть на саміт G20 у ПАР

США не поїдуть на саміт G20 у ПАР

10:08 08.11.2025
США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

12:26 05.11.2025
УЧХ та  Humane World for Animals підтримують тварин із прифронтових регіонів

УЧХ та  Humane World for Animals підтримують тварин із прифронтових регіонів

21:34 04.11.2025
ПриватБанк і АЗОВ.ONE зібрали 15 млн грн на підтримку медслужби та служби супроводу 12-ї Бригади "Азов" НГУ

ПриватБанк і АЗОВ.ONE зібрали 15 млн грн на підтримку медслужби та служби супроводу 12-ї Бригади "Азов" НГУ

13:46 04.11.2025
ГО "Місто сили" запускає чергову фазу проєкту безоплатної правової допомоги для мешканців південних областей

ГО "Місто сили" запускає чергову фазу проєкту безоплатної правової допомоги для мешканців південних областей

17:45 01.11.2025
Порошенко: ще плюс 10 комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть нашу піхоту і арту

Порошенко: ще плюс 10 комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть нашу піхоту і арту

22:04 31.10.2025
Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

14:25 31.10.2025
Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

Путін у патовій ситуації, він не досяг обіцяних цілей – Зеленський

Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

БпЛА атакували та серйозно пошкодили ТЕЦ на біомасі "Кліар Енерджі" - співзасновник

ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

ОСТАННЄ

Харківський метрополітен не зміг розпочати роботу через проблеми з енергопостачанням

10 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

МАГАТЕ закликала обмежити військову активність щодо інфраструктури українських АЕС

Путін може спробувати напасти на одну з європейських країн до завершення війни в Україні - Зеленський

США – стратегічний партнер на довгі роки і в основі відносин України з ними – повага – Зеленський

Путін у патовій ситуації, він не досяг обіцяних цілей – Зеленський

Сили оборони відбили з початку доби 248 ворожих атак - Генштаб

Відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово - Зеленський

Графіки обмеження постачання електроенергії 10 листопада застосовуватимуться впродовж усієї доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА