Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

Фото: pexels/ Nanda Gopal Lakshman

Федеральна рада Швейцарії більше не буде надавати статус захисту S всім особам, які шукають захисту з України, однак ті, хто вже отримав такий статус, можуть зберегти його до подальшого повідомлення, повідомляє у середу Швейцарське радіо і телебачення (SRF).

На думку Федеральної ради, з огляду на "як і раніше нестабільну ситуацію з безпекою та тривалі російські атаки на значну частину території України", умови для збереження статусу захисту S продовжують виконуватися. "Незважаючи на міжнародні зусилля з встановлення миру, стійка стабілізація ... у середньостроковій перспективі не видається реалістичною", – йдеться в повідомленні на сайті.

Однак тепер заявники будуть отримувати статус біженця залежно від регіону походження. Таким чином Федеральна рада виконує вимогу парламенту, висунуту на основі пропозиції Естер Фрідлі (SVP). Члени парламенту вимагали, щоб при наданні тимчасового захисту проводилося розмежування між регіонами України, в які повернення вважається прийнятним або неприйнятним.

Наразі повернення вважається прийнятним до регіонів Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Державний секретаріат з питань міграції (SEM) продовжуватиме розглядати кожну заявку в індивідуальному порядку. Якщо SEM відхиляє заявку про надання захисту, оскільки особа походить з території, на яку повернення вважається прийнятним, виноситься рішення про висилку. Якщо виконання рішення про висилку в конкретному випадку виявляється неприпустимим або індивідуально неприйнятним, ця особа отримує тимчасовий притулок у Швейцарії.

Громадяни України, які за новими правилами більше не отримують статус S, можуть подати прохання про надання притулку. Крім того, вони можуть виїхати до однієї з країн ЄС, де не діє жодних обмежень.

Особи, які отримують статус захисту S, можуть виїжджати за кордон і повертатися до Швейцарії без оформлення дозволу на поїздку. Вони можуть шукати оплачувану роботу (включаючи самозайнятість) без періоду очікування. На статус захисту S не встановлюються квоти.

Дія посвідчення категорії S обмежується одним роком, але цей термін може бути продовжений. Через п’ять років ті, хто потребує захисту, отримують дозвіл на проживання категорії B, дія якого закінчується з відзивом статусу тимчасового захисту.

У червні повідомлялось, що Федеральна рада Швейцарії найближчим часом прийме рішення щодо можливого припинення надання статусу захисту S тим українцям, які походять з областей, визначених безпечними, і перестане його надавати всім новоприбулим громадянам України, повідомляє Швейцарська телерадіокомпанія з посиланням на Державний секретаріат з питань міграції (SEM).

При цьому відзначалося, що за перші п'ять місяців поточного року кількість заяв про захист від громадян України скоротилася як у Швейцарії, так і у Норвегії, при цьому спад у Швейцарії більший, ніж у Норвегії. Також приклад Норвегії показує, що обмеження не обов'язково призводять до зменшення кількості біженців. Зокрема, 64% біженців, які вже перебувають у Швейцарії, походять з "небезпечних" регіонів України за норвезькими критеріями, і 36% з "безпечних".