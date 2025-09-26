Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

Фото: https://x.com/prezydentpl/

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України, повідомляє Польське радіо.

"Це дуже чітке послання від президента. Це останній законопроект, підписаний президентом у цій формулі допомоги, спеціальної допомоги, виняткової допомоги, тому що сьогодні немає жодної основи та жодної причини для продовження такого роду дій. Я вважаю, що це неймовірно важливо, і це також чітке послання, так само як три президентські вето були чітким посланням, що змусило уряд нарешті взятися за роботу та внести зміни до поганих законів. І саме це сталося, тому тиск у цьому випадку має сенс", - заявив керівник канцелярії президента Польщі Збіґнєв Боґуцький.

Як повідомлялося, 15 вересня Сейм ухвалив закон, що регулює статус громадян України, які втекли від повномасштабної російської агресії, та виплату їм грошової допомоги,.

Проєкт закону, проголосований у пʼятницю в Сеймі, розроблений після вето президента Кароля Навроцький на поправки до закону про так звану допомогу 800+ громадянам України у Польщі.

Нове законодавство передбачає, що право на ці виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Польська влада щомісяця перевірятиме чи працюють українці, і якщо ні, то виплату 800+ для них буде призупинено. Додатково перевірятимуть, чи не виїхали українці з Польщі.

Також буде введено обмеження на доступ до медичних послуг для дорослих громадян України. Це включає програми охорони здоров'я, медичну реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування.

Закон передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року – термін дії відповідного рішення Ради ЄС.