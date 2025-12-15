Інтерфакс-Україна
17:03 15.12.2025

Зеленський та президентка Бундестагу обговорили механізми використання заморожених російських активів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський та президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер обговорили механізми використання заморожених російських активів на користь України.

"Зустрівся з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Обговорили механізми, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України. Цінуємо лідерство Німеччини в цьому питанні", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, окремо сторони говорили про зусилля для закінчення війни, встановлення гідного миру та гарантування безпеки.

"Дякую Юлії Кльокнер та всьому Бундестагу за підтримку України, а саме – за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу наступного року. Це допоможе нашим воїнам, загалом країні в захисті від російської агресії", - наголосив президент.

Як повідомлялося, Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув з візитом до Берліна, де в того ж дня відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Другий раунд пройшов у понеділок.

Також повідомлялося, що Європейський Союз минулої п'ятниці на невизначений термін заморозив активи Росії в Європі, щоб Угорщина і Словаччина не могли перешкодити використанню мільярдів євро для підтримки України.

"Наступний крок: забезпечення фінансових потреб України на 2026–27 роки", – прокоментував президент Ради ЄС Антоніу Кошта, який головуватимуть на саміті ЄС 18 грудня.

Цей крок також запобігає використанню активів, загальна вартість яких оцінюється в EUR210 млрд ($247 млрд), у будь-яких переговорах про припинення війни без схвалення Європи.

