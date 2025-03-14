Інтерфакс-Україна

Події

10:51 14.03.2025

Шмигаль: Немає і не було директив будь з ким вести будь-які розмови щодо територіальних поступок України

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Шмигаль: Немає і не було директив будь з ким вести будь-які розмови щодо територіальних поступок України
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/9414

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні немає і не було директив будь з ким вести перемовини щодо територіальних поступок України.

"Стосовно територіальних поступок є чітка позиція президента України, він її неодноразово озвучував, - Україна не збирається поступатися своїми територіями. Територіальна цілісність і суверенітет нашої держави - це пріоритет номер один, це визначено статутом ООН, міжнародним законодавством. Немає і не було директив будь з ким вести будь-які розмови щодо територіальних поступок України", - сказав Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), коментуючи запитання про зустріч української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія).

Теги: #переговори_в_джидді #шмигаль #територіальна_цілісність

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