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12:24 07.06.2024

Франція та її депутати не підуть на компроміси щодо дотримання міжнародного права і територіальної цілісності України - голова Нацзборів Франції

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Франція та її депутати не підуть на компроміси щодо дотримання міжнародного права і територіальної цілісності України - голова Нацзборів Франції

Французькі депутати не підуть на компроміси щодо дотримання в питаннях відновлення порушеного повномасштабним російським вторгненням в Україну міжнародного права і територіальної цілісності України, заявила голова Національних зборів Франції Яель Брон-Піве.

"Понад два роки тому, грубо порушуючи всі принципи міжнародного права, Росія розпочала загарбницьку війну проти вашої країни. Відтоді, зі зразковою мужністю, Україна тримається", - заявила Брон-Піве, виступаючи в п'ятницю разом із президентом України перед депутатами нижньої палати парламенту Франції.

Як вона наголосила, "це боротьба за захист цінностей, на яких базується наша демократія, і в цій боротьбі Франція та її Національні збори стоять на вашому боці".

Брон-Піве також зазначила, що парламенти України та Франції за час повномасштабної війни Росії проти України лише зблизилися.

Вона нагадала присутнім про те, як президент України звертався до французьких парламентарів за допомогою відеозв'язку через місяць після початку війни, а також про прийом у Франції спікера українського парламенту Руслана Стефанчука. Крім того, вона розповіла французьким депутатам про свої візити в Україну.

"Те, що ми побачили (тоді в Україні - ІФ-У), зміцнило нашу рішучість діяти", - заявила вона, додавши, що саме в залі Національних зборів парламенту Франції свого часу депутати схвалили санкції проти Росії, засудили примусові переміщення українських дітей і проголосували за текст про внесення ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій.

"Франція та її депутати не підуть на компроміси щодо дотримання міжнародного права і територіальної цілісності України, адже французи захоплюються силою і стійкістю українського народу, тому що майбутнє наших демократичних цінностей вирішується на вашій землі. Ми ніколи не перестанемо підтримувати вашу країну", - резюмувала Брон-Піве.

Теги: #україна #франція #територіальна_цілісність

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