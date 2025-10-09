Інтерфакс-Україна
10:51 09.10.2025

Більшість українців виступає проти територіальних поступок у війні з Росією – опитування

Більшість українців зберігають позицію проти територіальних поступок для завершення війни з Росією. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За результатами опитування станом на осінь 2025 року ситуація майже не змінилася порівняно з травнем-початком червня.

"Так, 54% українців категорично проти жодних територіальних поступок (на початку літа 2025 року – 52%). Готові прийняти певні територіальні втрати – 38% (раніше було стільки ж)", - вказується у звіті за результатами опитування.

Як уточнили в КМІС, опитування щодо готовності населення до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності проводяться з травня 2022 року. Оригінальне формулювання (яке ми підготували у травні 2022 року) звучить наступним чином: "З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з росією Ви згодні в більшій мірі?", а респондента просили обрати одне з двох таких тверджень: "Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій" та "За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності".

Аналітики також уточнили, що формулювання питання застосовує "завершується війна" і "Україна зберігає незалежність", оскільки експеримент у лютому 2025 року показав, що українці сильно реагують на "збереження суверенітету" і вважають це одним із принципових пунктів для будь-якої мирної угоди. Зокрема, деякі респонденти могли, наприклад, під "збереженням незалежності" розуміти і отримання гарантій безпеки. Тобто їх трактування може бути ширшим, ніж безпосередньо передбачає запитання.

Після уточнення поняття "територіальних втрат" більшість українців (67%) заявили, що якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною Росії, вони будуть проти. Готові прийняти – 24%. Порівняно з травнем-червнем ситуація практично не змінилася.

Також переважна більшість – 71% – відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти – лише 19%. У травні-червні 78% категорично відкидали, а були готові на такий варіант – 15%.

У випадку варіанту із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії, то 56% категорично відкидають такий варіант, а готові на нього – 35%. При цьому з травня-червня знизилася готовність прийняти такий варіант – так, частка тих, хто може погодитися, знизилася з 43% до 35%. Частка тих, хто категорично проти, зросла з 48% до 56%.

У всіх регіонах варіант з офіційним визнанням окремих територій частиною Росії або навіть передача під контроль Росії територій, які Україна зараз контролює, не користується підтримкою. Тобто ці вимоги є неприйнятними для українців і в цілому, і у всіх регіонах.

Водночас підтримка варіанту з де-факто визнанням контролю Росії за окремими територіями зростає з 26% на Заході до 46% на Сході.

"Хоча навіть на Сході думки розділилися практично порівну з цього питання, що означає, що немає жодного регіону, де цей би варіант користувався переважною підтримкою. Проте знову ж таки за результатами нашого опитування, проведеного на початку вересня (яке ми згадували вище), якщо заморожування буде доповнене надійними гарантіями безпеки і європейською перспективною, то тоді більшість українців у всіх регіонах готові схвалити такий варіант (хоч і без ентузіазму)", - наголосили в КМІС.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, наголосив, що поточні результати фактично повторюють тенденції, які стабільно спостерігаються у різних опитуваннях з різними формулюваннями запитань щодо війни і миру і, зокрема, можливих територіальних втрат.

"Так, попри всі складнощі, українці налаштовані продовжувати опір і відкидають неприйнятні вимоги щодо територій. Особливо якщо Україні намагаються нав’язати територіальні втрати без жодних компенсацій у вигляді надійних гарантій безпеки і європейської перспективи. У будь-якому випадку ми бачимо, що варіант з офіційним визнанням окремих територій частиною Росії або варіант з передачею під контроль Росії територій, які зараз контролюються Україною, є "нежиттєздатними" з точки зору української громадської думки і приречені на категоричне несприйняття. Єдиний варіант – і лише в межах більш комплексного пакету – який має потенціал для обговорення, це заморожування нинішньої лінії фронту без жодних юридичних визнань", - підкреслив він.

Опитування проводилося з 19 вересня по 5 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 2015 респондентів (на кожне з 4-х варіантів запитань про територіальні поступки відповідали близько 500 випадково відібраних респондентів). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 2015 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 2,9%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1559&page=1

Теги: #опитування_кміс #територіальна_цілісність

UKR.NET- новини з усієї України

