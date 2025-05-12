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15:35 12.05.2025

Кожний шостий українець регулярно користується ШІ, кожен восьмий нічого про нього не чув – соцопитування КМІС

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Кожний шостий українець регулярно користується ШІ, кожен восьмий нічого про нього не чув – соцопитування КМІС

Більше чверті (26%) українців вже мають досвід практичного використання штучного інтелекту (ШІ), свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 14 лютого по 4 березня.

Зокрема, 9% українців користуються ШІ нерегулярно, тобто кілька разів на місяць чи рідше, 17% – регулярно, зокрема 12% – щодня або майже щодня та 5% – кілька разів на тиждень.

Натомість 64% населення не використовують ШІ взагалі, зокрема, 12% уперше чують і не знають, що таке штучний інтелект, а 52% знають про нього, але жодного разу ним не користувалися.

Ще 9% опитаних пробували користуватися штучним інтелектом, але не впровадили його у повсякденне життя, відзначається у результатах опитування.

Найвищий рівень регулярного використання зафіксовано серед молоді 18-29 років – понад половина (54%) них регулярно користуються ШІ. У категорії 30-44 років цей показник становить лише 21%, а серед людей віком від 60 років – лише 4%. Чоловіки суттєво частіше користуються ШІ – серед них 23% регулярних користувачів, а серед жінок –13%.

Серед міського населення рівень регулярного використання становить 21%, тоді як серед сільського населення – лише 9%. Причому серед міського населення також є диференціація – чим більше місто, тим більше активних користувачів.

Чим вищий рівень добробуту, тим активніше респонденти використовують ШІ: лише 4% людей, яким не вистачає навіть на їжу, регулярно користуються штучним інтелектом. Серед тих, хто може дозволити собі коштовні речі, цей показник становить 27%, а серед тих, хто може дозволити собі практично все – 39%.

При цьому освіта менше впливає на використання ШІ, регіон також впливає несуттєво, відзначають у КМІС.

Майже половина респондентів (45%) висловлює побоювання щодо ШІ, вважаючи, що він містить значні ризики та може призвести до серйозних проблем або навіть катастроф. Водночас 39% опитаних мають позитивне бачення і вважають, що ШІ сприяє прогресу й наближає людство до кращого майбутнього. При цьому у групі 18-29 років 63% оптимістів і тільки 30% песимістів.

Порівнюючи з аналогічним дослідженням, проведеним Левада-центром в РФ, відзначається, що Україна дещо випереджає РФ у використанні ШІ, де суттєво менше регулярних користувачів (6% проти 17%) і набагато більше тих, хто нічого про ШІ не чув (41% проти 12%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1029 дорослих респондентів з усіх підконтрольних територій. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% і 1,8% - для показників близьких до 5%. За умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Теги: #ші #опитування_кміс

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