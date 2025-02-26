Туреччина рішуче підтримує повну територіальну цілісність України, включно з Кримом

Туреччина рішуче підтримує повну територіальну цілісність, включно з Кримом, суверенітет і незалежність України, метою має бути відзначення наступного року річниці миру, а не війни, заявили в турецькому посольстві в 11-ту річницю спротиву окупації Криму.

«Цього тижня ми вступили в 4-й рік війни, а сьогодні минає 11-й рік окупації Криму. Туреччина, як вірний друг і стратегічний партнер України, прийняла чітку і послідовну політику, яка заперечує окупацію і подальшу анексію Криму в 2014 році», - сказано в повідомленні.

В посольстві наголосили, що це принципова позиція, що ґрунтується на правових і моральних підставах.

«Туреччина рішуче підтримує повну територіальну цілісність, включно з Кримом, суверенітет і незалежність України. Враховуючи нашу спільну історію, кримські татари, наші родичі, мають велике значення для Туреччини, оскільки вони є цінним мостом тісної дружби та відносин між Türkiye та Україною», - наголосили в посольстві.

Турецька сторона підкреслила, що постійна жертовність кримських татар є свідченням самовідданості та відданості їх своїй країні, як і всіх українців.

Також у посольстві зазначили, що з моменту заснування Туреччина підтримує роботу Кримської платформи, яка прагне мирно відстоювати справу Криму на міжнародній арені.

«Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мирне врегулювання війни дипломатичним шляхом є єдиним життєздатним способом досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки. У зв'язку з цим Туреччина готова зробити свій внесок у перспективу миру в будь-який можливий спосіб», - говориться в повідомленні.

У Туреччині вважають, що «у війні не може бути переможців, а в справедливому мирі не буде тих, хто програв».

«Таким чином, за словами нашого президента, нашою колективною відповідальністю і метою має бути відзначення наступного року річниці миру, а не війни. Підбиваючи підсумок, Туреччина і надалі прагнутиме до відновлення миру, безпеки, стабільності та процвітання в нашому регіоні та за його межами», - заявили в посольстві.