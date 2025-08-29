Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа хоче "захистити територіальну цілісність України" та "не хоче, щоб Росія завоювала всю країну".

"Ми будемо продовжувати працювати заради миру, і наша мета є дуже чіткою, і я вважаю, що в цьому питанні ми досить збігаємося з президентом Зеленським, хоча у нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія завоювала всю країну", - сказав віцепрезидент США в інтерв'ю USA Today.

"Ми також хочемо, щоб припинилися вбивства, і вважаємо, що війна дійшла до точки, коли росіяни насправді нічого не досягають, продовжуючи воювати. Українці теж нічого не досягають. Найкращим для всіх, включаючи Сполучені Штати, було б припинити вбивства і досягти мирного врегулювання", - сказав він.