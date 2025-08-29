Інтерфакс-Україна
Події
18:12 29.08.2025

Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну

1 хв читати
Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа хоче "захистити територіальну цілісність України" та "не хоче, щоб Росія завоювала всю країну".

"Ми будемо продовжувати працювати заради миру, і наша мета є дуже чіткою, і я вважаю, що в цьому питанні ми досить збігаємося з президентом Зеленським, хоча у нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія завоювала всю країну", - сказав віцепрезидент США в інтерв'ю USA Today.

"Ми також хочемо, щоб припинилися вбивства, і вважаємо, що війна дійшла до точки, коли росіяни насправді нічого не досягають, продовжуючи воювати. Українці теж нічого не досягають. Найкращим для всіх, включаючи Сполучені Штати, було б припинити вбивства і досягти мирного врегулювання", - сказав він.

Теги: #україна #венс #територіальна_цілісність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 28.08.2025
Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

18:27 27.08.2025
Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

16:53 27.08.2025
ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

11:33 27.08.2025
Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без участі Угорщини

Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без участі Угорщини

18:45 26.08.2025
Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

14:46 26.08.2025
Мерц звинувачує Москву в "стратегії затягування часу" – ЗМІ

Мерц звинувачує Москву в "стратегії затягування часу" – ЗМІ

20:24 25.08.2025
Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

18:53 25.08.2025
Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

13:16 25.08.2025
Прем'єр Норвегії пропонує парламенту виділення $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році

Прем'єр Норвегії пропонує парламенту виділення $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році

13:03 25.08.2025
Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці тижня

Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці тижня

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Українська делегація розпочала візит до США

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

ОСТАННЄ

НАБУ заперечило розслідування щодо ракети "Фламінго"

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби

Через ворожі атаки на Сумщині поранено трьох людей

Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті

Перші 86 тис. українських родин отримали виплати за програмою "Пакунок школяра"

Трамп позбавив Гарріс захисту Секретної служби

НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракет та ударних дронів Fire Point – ЗМІ

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Рубіо: Процес ліквідації USAID очолить Рассел Вот

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА