Інтерфакс-Україна
Події
11:56 21.08.2025

КМІС: 53% українців вважають, що за 10 років Україна стане процвітаючою країною-членом ЄС

5 хв читати
КМІС: 53% українців вважають, що за 10 років Україна стане процвітаючою країною-членом ЄС

Через 10 років Україну бачать "скоріше чи дуже ймовірно" процвітаючою країною-членом Європейського союзу 53% респондентів, сумніваються, вважають це "скоріше чи зовсім малоймовірним" – 40%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 23 липня - 4 серпня 2025 року.

Як зазначено в прессрелізі КМІС за підсумками опитування цього разу респондентам зачитувалися різні умови-сценарії майбутнього за 10 років. Ці умови-сценарії були: 1. Україна не має надійних зовнішніх гарантій безпеки і має здійснювати опору лише на власні сили; 2. Україна отримує від Європи стабільну військову та економічну підтримку без миротворців.

Як показали результати, врахування сценаріїв не дало значних відхилень на оцінку майбутнього України. Незалежно від умов-сценарію половина (51-55%) вважають імовірним успішне майбутнє, а 39-49%, навпаки, мають песимістичні очікування. Можливо, вважають соціологи, серед українців уже є доволі кристалізоване уявлення про роль і потенціал Європи як надійного союзника, тому додаткова інформація не мала вплив на оцінку.

Зазначається, що у регіональному вимірі із заходу на схід знижується частка тих, хто оптимістично оцінює майбутнє України через 10 років – з 57% до 44%. Причому відбувається це за рахунок зростання невизначеності – з 5% до 16%. У той же час частка песимістів майже однакова у всіх регіонах – 38-40%.

В цілому 63% продовжують вважати Європу надійним союзником, а 27%, навпаки, вважають, що Європа втомилася і тисне для неприйнятного миру. Проте серед українців, які досі відчувають надійну підтримку Європи, рівень оптимізму вищий – серед них 58% вважають, що Україна буде через 10 років процвітаючою країною, не вважають так – 35%. Серед же тих, хто розчарований підтримкою Європи, лише 43% є оптимістами проти 49%, які песимістично оцінюють майбутнє країни.

Повідомляється, що серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість – 64% – оптимістично оцінюють майбутнє України. Частка тих, хто налаштовані песимістично – 31%. Водночас серед тих, хто не довіряє, більшість (54%) вважають малоймовірним, що Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС. Налаштовані оптимістично – 39%.

Відносно більш оптимістично налаштовані – молоді українці до 30 років, а також українці у віці 60 років і старші. Відносно вищий оптимізм серед молоді є позитивною тенденцією, хоча все одно треба зважати, що 38% українців до 30 років вважають малоймовірним успіх України через 10 років. Оскільки люди у віці до 30 років часто менш залежні від кар’єри та сімейних зобов’язань, вони є більш мобільними і можуть легше наважитися на еміграцію.

У рамках цього опитування респонденти також відповідали на запитання про ставлення до умовних мирних планів від США, Європи / України та Росії. Ті, хто песимістично оцінюють майбутнє країни, у більшій мірі готові прийняти мирні плани від США і Росії. Проте при цьому важливо зазначити, що у випадку російського плану фактичної капітуляції переважна більшість тих, хто песимістично оцінюють майбутнє, все одно відкидають його. "Тобто попри скептицизм, якою буде Україна через 10 років, переважна більшість категорично проти капітуляції України", - наголошують соціологи.

Також респондентам, які вважають малоймовірним або сумніваються в щасливому майбутньому через 10 років, ставилося додаткове запитання у відкритій формі – чому саме вони так вважають. Так, найчастіше респонденти пояснювали це поширеністю корупції в Україні, неефективністю / незадоволеністю українською владою, небажанням самого ЄС приймати Україну, тим, що відбудова займе більше 10 років і взагалі значними руйнуваннями країни через війну.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький прокоментував дослідження, зазначивши, що війна, що продовжується, зміцнює відчуття невизначеності та стривоженості у громадян.

Водночас, зазначив Грушецький, варто звернути увагу, що є умовно два важливих фактори, які впливають на сприйняття майбутнього України – довіра українській владі та сприйняття прихильності Європи до успіху України.

"Коли українці відчувають, що ухвалені владою рішення спрямовані на реформування та розвиток країни, на досягнення справедливості – українці більш оптимістично налаштовані, якою буде країна через 10 років. Тому шкода від невдалих рішень (зокрема, які ми бачили в липні, але які, на щастя, були скасовані) не обмежується лише рівнем довіри владі та зниженням її перспектив бути переобраною на наступних виборах. Шкода має більший широкий та більш руйнівний вплив, оскільки сіє глибоку зневіру в суспільстві і веде багатьох до міркувань, що нічого в Україні змінити неможливо і перспектив немає", - наголосив він.

На його думку, важливим є також і сприйняття політики Європи. "Коли українці бачать тверду прихильність європейських союзників до України, це дає віру, що Україну дійсно чекають в європейській родині і будуть надавати всю необхідну підтримку. Проте важливо, щоб ця підтримка мала практичний вимір і українці крім сильних слів могли з європейською (або фінансованою Європою) зброєю в руках давати відсіч російському ворогу. Практичний вимір стосується і конкретних кроків, які би в не дуже довгостроковій перспективі привели Україну до повноправного членства в ЄС", - сказав Грушецький.

Проте соціолог звертає увагу на те, що українці продовжують демонструвати дивовижну стійкість і волю до продовження боротьби." І вони продовжать опір в будь-якому випадку, оскільки війна зберігає екзистенційні виклики. Українці заслуговують на надію – на надію, що в майбутньому, після всіх жертв і руйнувань, на нас нарешті чекає омріяна квітуча країна. Українське суспільство має виконувати своє "домашнє завдання", але і наші друзі в Європі також повинні мати хоробрість і рішучість в європейській інтеграції України", - наголосив він.

КМІС проводив опитування методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Вибірка - 1022 респонденти. Опитували дорослих (у віці 18 років і старше) громадян України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. За умов війни додається певне систематичне відхилення. Загалом, отримані результати вважаються такими, що зберігають високу репрезентативність та дають можливість досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теги: #україна #єс #опитування_кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:10 21.08.2025
Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський

Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський

06:54 21.08.2025
Європі доведеться взяти на себе "левову частку тягаря" у вирішенні війни - Венс

Європі доведеться взяти на себе "левову частку тягаря" у вирішенні війни - Венс

06:11 21.08.2025
Європейські країни закликають США розгорнути винищувачі у Румунії для підтримки України - ЗМІ

Європейські країни закликають США розгорнути винищувачі у Румунії для підтримки України - ЗМІ

00:07 21.08.2025
Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Безуглу від участі у пленарному засіданні

Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Безуглу від участі у пленарному засіданні

00:04 21.08.2025
Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки США, ЄС та НАТО щодо гарантування безпеки України

Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки США, ЄС та НАТО щодо гарантування безпеки України

00:01 21.08.2025
Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму

Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму

23:55 20.08.2025
Климпуш-Цинцадзе звертатиметься до регламентного комітету через дії Стефанчука

Климпуш-Цинцадзе звертатиметься до регламентного комітету через дії Стефанчука

19:23 20.08.2025
Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

15:15 20.08.2025
Зустріч Росії та України на найвищому рівні має поставити крапку в переговорному процесі - Лавров

Зустріч Росії та України на найвищому рівні має поставити крапку в переговорному процесі - Лавров

13:24 20.08.2025
Британія готова розгорнути до 30 тис. військових в Україні не на фронті - ЗМІ

Британія готова розгорнути до 30 тис. військових в Україні не на фронті - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

Зеленський: Цієї ночі РФ встановила один зі своїх божевільних антирекордів - Москва не має намірів перемовин

ОСТАННЄ

Створено 147 окрему артилерійську бригаду ДШВ ЗС України

РФ вчергове атакувала газотранспортні об’єкти України – Міненерго

Посол ЄС в Україні: Росія завдає масованих ударів, це справжнє обличчя її версії миру

Шмигаль після чергової нічної атаки РФ зазначив важливість передачі Німеччиною додаткових Patriot

Свириденко: Сподіваюсь, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в питанні підвищення зарплат педагогам

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Саміт перших леді та джентельменів-2025 буде присвячено освіті - Зеленська

Майже 40% українців сплять менше 6 годин - опитування

УЧХ допомагає постраждалим від повітряної атаки РФ на Львів

БПЛА, що вибухнув у Польщі, ймовірно залетів з Білорусі – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА