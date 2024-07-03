Україна не готова піти на російський варіант компромісу - Єрмак щодо заяви Трампа про швидке припинення війни

Україна не готова піти на компроміс із Росією і віддати будь-яку територію заради припинення війни, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко покласти край конфлікту.

Як заявив Єрмак журналістам під час візиту до Вашингтона, Київ прислухається до будь-яких порад щодо того, як домогтися "справедливого миру" у війні.

"Але ми (не готові - ІФ-У) йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей - незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він.

На запитання, як Україна оцінює, що Трамп впорається з війною, Єрмак відповів: "Чесна відповідь: я не знаю. Подивимося".

Голова Офісу президента України заявив, що Україна лобіюватиме нову адміністрацію США, щоб вона продовжувала надавати їй підтримку, і наголосив на останніх опитуваннях у США, які показали, що більшість американців усе ще підтримують Україну після двох років війни.

"Це буде... рішення американського народу. Ми поважатимемо цей вибір", - сказав Єрмак про президентські вибори у США, які відбудуться 5 листопада.

Як повідомлялося, минулого тижня двоє ключових радників Трампа представили йому план, який міститиме погрозу скоротити допомогу США, якщо Київ не розпочне переговори з Москвою. Однак під час дебатів із Джозефом Байденом Трамп заявив, що не приймає умови Путіна, який заявив, що Росія припинить війну, якщо Київ погодиться передати чотири регіони на сході та півдні країни, на які претендує Москва.