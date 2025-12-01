Інтерфакс-Україна
Події
14:42 01.12.2025

САП вимагає визнати необґрунтованими активи нардепа Литвиненка на понад 8 млн грн

1 хв читати
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявив до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про визнання необґрунтованими активів, що були оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України, повідомляє САП.

В телеграм-каналі в понеділок САП зазначає, що упродовж 2020–2021 років неофіційні водії народного обранця і пов’язане з ним приватне товариство придбали у приватну власність три люксові автомобілі "Toyota Land Cruiser 200", 2020 р.в., "BMW 730LD", 2020 р.в., та "BMW Х5", 2020 р.в., загальною вартістю понад 8,6 млн грн.

"Після купівлі цих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України", - наголошують в антикорупційній прокуратурі.

В повідомленні зазначається: "Проте, провівши аналіз доходів та видатків представника влади та членів його сім’ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів".

В САП наголошують, що, зважаючи на це, прокурор антикорупційної прокуратури звернувся до суду з позовом про визнання вказаних транспортних засобів необґрунтованими активами та стягнення їх вартості в дохід держави.

Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

Позов підготовлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП.

В повідомленні САП не зазначено ім'я нардепа, як повідомило агентству поінформоване джерело, йдеться про Сергія Литвиненка (фракція "Слуга народу").

Теги: #вакс #позов #сап

