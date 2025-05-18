Інтерфакс-Україна
Події
03:31 18.05.2025

МЗС про гурт Ziferblat на "Євробаченні-2025": виступ, що передав нашу спільну пам’ять, надію та наш біль

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Міністерство закордонних справ України привітало гурт Ziferblat з успішною участю в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025".

"Україна посіла 9 місце на пісенному конкурсі Євробачення-2025! Ziferblat представили "Bird of Pray" на світовій сцені – виступ, що передав нашу спільну пам’ять, надію та наш біль", - йдеться у повідомленні МЗС в мережі Facebook.

Також у відомстві подякували всім, хто підтримував і голосував за Україну.

"Ваші голоси допомогли зробити послання гурту гучним і почутим у всій Європі та далеко за її межами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", переможцем якого став представник Австрії виконавець JJ з піснею "Wasted Love". Представники України гурт Ziferblat посіли дев'яте місце.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Ho3EMHHxo/?mibextid=wwXIfr

Теги: #євробачення #ziferblat #мзс

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