Інтерфакс-Україна
Події
10:51 17.05.2025

Фінал "Євробачення-2025" відбудеться в суботу, Ziferblat виступить під №7

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Фінал "Євробачення-2025" відбудеться в суботу, Ziferblat виступить під №7
Фото: Суспільне мовлення

Фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", на якому 26 учасників представлятимуть свою країну, відбудеться у суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель.

До фіналу конкурсу пройшли представники: Норвегії (Kyle Alessandro — "Lighter"), Люксембургу (Laura Thorn — "La Poupée Monte Le Son"), Естонії (Tommy Cash — "Espresso Macchiato"), Ізраілю (Yuval Raphael — "New Day Will Rise"), Литви (Katarsis — "Tavo Akys"), Іспанії (Melody — "ESA DIVA"), України (гурт Ziferblat - Bird Of Pray), Великої Британії (Remember Monday — "What The Hell Just Happened?"), Австрії (JJ — "Wasted Love"), Ісландії (VÆB — "RÓA"), Латвії (Tautumeitas — "Bur Man Laimi"), Нідерландів (Claude — "C'est La Vie"), Фінляндії (Erika Vikman — "ICH KOMME"), Італії (Lucio Corsi — "Volevo Essere Un Duro"), Польші (Justyna Steczkowska — "GAJA"), Німеччини (Abor & Tynna — "Baller"), Греції (Klavdia — "Asteromáta"), Вірменії (PARG — "SURVIVOR"), Швейцарії (Zoë Më — "Voyage"), Мальти (Miriana Conte — "SERVING"), Португалії (NAPA — "Deslocado"), Данії (Sissal — "Hallucination"), Швеції (KAJ — "Bara Bada Bastu"), Франції (Louane — "maman"), Сан Маріно (Gabry Ponte — "Tutta L'Italia") і Албанії (Shkodra Elektronike — "Zjerm") (зазначені в порядку виступів).

Представники України гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray будуть виступати під сьомим номером.

У фіналі українці зможуть проголосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України. Віддати свій голос можна онлайн на ресурсі esc.vote або через смс за номером 7576 із зазначенням номеру учасника від 01 до 26 (вартість смс 8,50 грн).

В той же час, проголосувати за представників України можуть українці за кордоном.

Крім того, глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть віддати голосу за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом.

Суспільне мовлення транслюватиме "Євробачення-2025" наживо на телебаченні, диджитал-платформах і радіо.

Зокрема, пряма трансляція фіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, крім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Коментувати ефір першого півфіналу в Україні буде телеведучий Тімур Мірошниченко і учасниця "Євробачення-2024" співачка alyona alyona.

Як повідомлялося, представник Швейцарії виконавець Nemo переміг у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у шведському місті Мальмьо. Представниці України, дует виконавець alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria", посіли третє місце.

Теги: #євробачення #ziferblat #фінал

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