Виступ Ziferblat у першому півфіналі "Євробачення-2025" входить до четвірки за кількістю переглядів

Фото: Суспільне мовлення

Виступ українського гурту Ziferblat із піснею Bird of pray у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" посідає четверте місце за кількістю переглядів на офіційному ютуб-каналі конкурсу.

У ніч із 13 на 14 травня у швейцарському місті Базель відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", де 15 учасників змагалися за право представити свою країну у фіналі конкурсу, а також було три позаконкурсні виступи Італії, Іспанії і Швейцарії.

За трохи більше ніж добу, найбільшу кількість переглядів, а саме 1,8 млн, на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2025" зібрали представниця Польщі Justyna Steczkowska з піснею "GAJA", а далі за кількістю переглядів іде виступ представника Естонії Tommy Cash ("Espresso Macchiato"), який станом на сьогодні переглянули 1,4 млн осіб.

Всі інші виконавці наразі набрали менше мільйона переглядів. Зокрема, фаворит конкурсу зі Швеції KAJ ("Bara Bada Bastu") набрав 973 тис. переглядів, представники України Ziferblat ("Bird of Pray") - 700 тис. переглядів, представниці Іспанії Melody ("ESA DIVA") - 660 тис. переглядів.

Далі йдуть представники: Албанії (Shkodra Elektronike — "Zjerm") - 623 тис. Переглядів, Нідерландів (Claude — "C'est La Vie") - 527 тис., Італії (Lucio Corsi — "Volevo Essere Un Duro") - 466 тис., Бельгії (Red Sebastian — "Strobe Lights") - 433 тис., Португалії (NAPA — "Deslocado") - 375 тис., Ісландії (VÆB — "RÓA") - 368 тис., Сан Маріно (Gabry Ponte — "Tutta L'Italia") - 340 тис., Норвегії (Kyle Alessandro — "Lighter") - 322 тис., Кіпру (Theo Evan — "Shh") - 305 тис. і Хорватії (Marko Bošnjak — "Poison Cake") - 298 тис. переглядів.

Трійку з найменшими переглядами на сьогодні становлять представники Швейцарії (Zoë Më — "Voyage") - 238 тис., Азербайджану (Mamagama — "Run With U") - 206 тис. І Словенії (Klemen — "How Much Time Do We Have Left") - 146 тис. переглядів.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а другий півфінал - 15 травня.

За результатами глядацького голосування першого півфіналу до фіналу пройшли: Україна (гурт Ziferblat з піснею Bird of pray), Норвегії (Kyle Alessandro — "Lighter"), Албанії (Shkodra Elektronike — "Zjerm"), Швеції (KAJ — "Bara Bada Bastu"), Ісландії (VÆB — "RÓA"), Нідерландів (Claude — "C'est La Vie"), Польші (Justyna Steczkowska — "GAJA"), Сан Маріно (Gabry Ponte — "Tutta L'Italia"), Естонії (Tommy Cash — "Espresso Macchiato") і Португалії (NAPA — "Deslocado"). Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Швейцарія як країна-переможниця "Євробачення-2024".