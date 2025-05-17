Учасники гурту Ziferblat вболівають на "Євробаченні-2025" за виконавців з Португалії, Литви і Латвії

Фото: Суспільне мовлення

Учасники українського гурту Ziferblat вболівають на міжнародному пісенному конкурсі "Євробаченні-2025" за виконавців з Португалії, Литви і Латвії.

"Ми в своєму стилі взагалі одні у фіналі. Є ще рок-гурти - Португалія (NAPA — "Deslocado") і Литва (Katarsis — "Tavo Akys"), яких я не вважаю конкурентами з тої точки зору, що я бажаю їм найвищих місць. Якщо виграє хтось із них, ми будемо тільки раді", - сказав гітарист гурту Валентин Лещинський в інтерв'ю "Суспільне новини".

Також він відзначив, що крім Португалії і Литви, у півфіналах агітували голосувати за представників Латвії (Tautumeitas — "Bur Man Laimi").

Серед іншого Лещинський зізнався, що є низка артистів, які б йому хотілося, щоб вони програли, але він не буде їх називати.

Як повідомлялося, фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія) 17 травня. Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray.