Інтерфакс-Україна
Події
02:54 18.05.2025

Ziferblat після завершення "Євробачення-2025": для нас честь представляти Україну

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Гурт Ziferblat після завершення міжнародного пісенного конкурсі "Євробачення-2025" заявили, що для них було честю представляти Україну і подякували українцям за довіру.

"Дякую вам, любі українці. Для нас честь представляти Україну на такому великому конкурсі як Євробачення. Це було нашою мрією із самого дитинства і вона нарешті здійснилася. Дякуємо, що обрали нас і довірилися нам!", - йдеться повідомленні гурту в мережі Instagram.

Крім того, вони подякували європейцям за підтримку.

Як повідомлялося, ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", переможцем якого став представник Австрії виконавець JJ з піснею "Wasted Love". Представники України гурт Ziferblat посіли дев'яте місце.

Джерело: https://www.instagram.com/ziferblat_band

Теги: #євробачення #коментар #ziferblat

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