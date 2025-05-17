Інтерфакс-Україна
Події
12:15 17.05.2025

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

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Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

Учасники гурту Ziferblat закликають українців за кордоном агітувати голосувати за них у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

"Якщо ви дійсно хочете нас підтримати, навіть, якщо, можливо, вам пісня здається заскладною, повірте, ми тут робимо важливу місію в плані нагадування про війну. Ваш голос дуже допоможе нам посісти високе місце. Так само, як ми агітуємо голосувати за інші країни, будь ласка, агітуйте своїх друзів, проголосуйте за нас самі, скажіть батькам, родичам, хто за кордоном - іноземці чи українці", - сказав гітарист гурту Валентин Лещинський в інтерв'ю "Суспільне новини".

У фіналі українці зможуть проголосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України. Віддати свій голос можна онлайн на ресурсі esc.vote або через смс за номером 7576 із зазначенням номеру учасника від 01 до 26 (вартість смс 8,50 грн). В той же час, проголосувати за представників України можуть українці за кордоном.

Як повідомлялося, фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія) 17 травня. Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray. У фіналі вони будуть виступати під сьомим номером.

Теги: #євробачення #голосування #ziferblat

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